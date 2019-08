Rozpočtová rada: Riziká rastú, hrozí deficit presahujúci 1 % HDP

Slovensko sa od cieľa vyrovnaného rozpočtu v tomto roku čoraz viac vzďaľuje. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá vo svojom aktuálnom augustovom rozpočtovom semafore odhadla riziká tohtoročného rozpočtu v objeme až 1,138 mld. eur. To by znamenalo, že namiesto nulového schodku by deficit verejných financií bez prijatia dodatočných opatrení dosiahol 1,19 % hrubého domáceho produktu.

Nedaňové príjmy sú nadhodnotené

Oproti júlu pritom analytici rozpočtovej rady navýšili odhad rizík tohtoročného rozpočtu o ďalších 163 mil. eur. „K rastu deficitu prispelo zrýchlenie čerpania výdavkov obcí a vyšších územných celkov na základe zverejnených údajov za druhý štvrťrok,“ konštatuje RRZ v rozpočtovom semafore s tým, že išlo najmä o výdavky na mzdy a bežné transfery. Celkovo podľa rady riziká tohtoročného rozpočtu vyplývajú najmä z nadhodnotených nedaňových príjmov, ako sú príjmy z dividend, predaja emisných povoleniek, či z predaja majetku štátu a vyššieho rastu výdavkov v niektorých oblastiach.

Očakávané zhoršenie ekonomického vývoja by sa podľa analytikov rozpočtovej rady malo do rozpočtu premietať postupne. „Podľa aktuálne dostupných makroekonomických údajov by výpadok daňových príjmov mohol dosiahnuť 100 mil. eur nad rámec aktuálneho odhadu,“ konštatuje sa v rozpočtovom semafore.

Opozícia upozorňuje na vyjedenú špajzu

Na tieto údaje reagovalo aj opozičné hnutie OĽaNO, podľa ktorého je to predovšetkým výsledok hospodárenia vlády. Poslanec za OĽaNO Eduard Heger totiž zopakoval, že samotné spomaľovanie ekonomiky zatiaľ zvyšuje deficit iba o necelú desatinu z celkovej sumy vyčíslenej RRZ na úrovni vyše 1,1 mld. eur. Tvrdí, že len platby štátu za tovary a služby v prvom polroku vzrástli medziročne až o takmer tretinu. „Na Slovensku vláda Smeru nadpríjmy z daní a odvodov prejedla a zanecháva za sebou vyjedenú špajzu. Preto vyzývame vládu na zastavenie gréckej cesty. Občania SR si to nezaslúžia,“ povedal Heger.

Ministerstvo čaká na nové prognózy

Ministerstvo financií v reakcii na nový rozpočtový semafor RRZ pre agentúru SITA zopakovalo, že vývoj rozpočtu verejnej správy pravidelne monitoruje a vyhodnocuje. Rozhodujúce pre ďalšie kroky budú septembrové prognózy. „Samozrejme vnímame riziká, ktoré tu sú, a na vysporiadanie sa s nimi máme ešte niekoľko mesiacov. Pre ministerstvo financií bude kľúčová makroekonomická a následne daňová prognóza, ktoré budú zverejnené v septembri. Z uvedeného dôvodu by bolo predčasné sa bližšie vyjadrovať,“ uvádza ministerstvo.