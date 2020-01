S korunou sme sa rozlúčili pred 11 rokmi, skončil sa jej duálny obeh s eurom

Slovenská koruna definitívne skončila pred 11 rokmi 16. januára 2009, keď sa skončilo obdobie jej duálneho obehu s eurom a výlučným zákonným hotovostným platidlom pri všetkých platbách na území Slovenskej republiky sa stali eurobankovky a euromince. Po 16 rokoch sa tak uzatvorila história vlastnej slovenskej meny, ktorá vznikla po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slovákov a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.

Slovensko sa príchodom roka 2009 stalo 16. členom eurozóny a slovenskú korunu od 1. januára 2009 v obehu postupne nahrádzala spoločná európska mena.

Na svoj zánik sa slovenská koruna začala oficiálne pripravovať vstupom do systému výmenných kurzov ERM II, ktorý sa nazýval aj „čakárňou na euro“. Slovensko tak v novembri 2005 dalo jasný signál, že ambície prijať euro v roku 2009 berie vážne. Podmienkou účasti v mechanizme ERM II bolo to, aby sa koruna nevychýlila od stanoveného stredového kurzu, teda centrálnej parity, o viac ako 15 % nahor alebo nadol. Centrálna parita koruny voči euru sa vtedy stanovila na úrovni 38,445 Sk za jedno euro.

Zasiahnuť musela centrálna banka

Výsledok júnových predčasných volieb v roku 2006, ktoré sa konali po páde reformnej vlády Mikuláša Dzurindu (SDKÚ-DS), respektíve zloženie novej vlády na čele s vtedajším premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), spôsobil na trhu určitú neistotu, koruna začala oslabovať a Národná banka Slovenska (NBS) musela proti ďalšiemu oslabovaniu meny zakročiť. Po zlepšujúcich sa ekonomických výsledkoch krajiny, ktoré sa vďaka reformám minulej vlády začali postupne prejavovať a po prihlásení sa novej vlády k záväzku prijať euro, sa začala koruna postupne zhodnocovať. Slovenská centrálna banka bola nútená opäť zasahovať, tentokrát však proti posilňovaniu slovenskej koruny.

Koncom mája 2008 sa nová centrálna parita stanovila na úrovni 30,126 Sk za jedno euro, ktorá bola napokon totožná aj s výsledným konverzným kurzom koruny voči euru. Ministri financií krajín Európskej únie o tom rozhodli 8. júla 2008.

Od 24. augusta sa potom na Slovensku museli všetky ceny uvádzať v korunách aj eurách. Povinnosť duálneho zobrazovania cien platila ešte celý nasledujúci rok po zavedení eura. V závere roka 2008 si ľudia podľa odporúčaní NBS ukladali slovenské peniaze na účty v bankách pre zjednodušenie a zefektívnenie konverzie na eurá, prípadne si v decembri zakúpili štartovacie balíčky euromincí, ktoré pre nich centrálna banka pripravila.

Korunové bankovky stále vymieňa NBS

Po vstupe Slovenska do eurozóny 1. januára 2009 počas prvých pracovných dní roka riešili občania na pobočkách bánk predovšetkým zmenárenské transakcie. Slovenskými korunami sa však dalo platiť až do 16. januára. Po tomto termíne sa koruny za eurá vymieňali už len v bankách. Komerčné banky mali povinnosť vymieňať korunové mince do konca júna a bankovky až do konca roka 2009. Národná banka Slovenska vymieňala mince do konca roka 2013 a korunové bankovky vymieňa občanom bez časového obmedzenia.

Podľa vtedajších údajov Národnej banky Slovenska po skončení duálneho obehu ostalo medzi občanmi ešte okolo 36 mld. slovenských korún (1,2 mld. eur).