Schoval Sulík hlavu do piesku? SaS nebude vetovať Matovičovu prorodinnú politiku, ktorú zaplatia samosprávy (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nebude vetovať zvyšovanie daňového bonusu na deti, tento krok však nepodporí. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal predseda SaS Richard Sulík.

Upozornil na to, že zvyšovanie daňového bonusu na nezaopatrené deti má stáť 550 miliónov eur, ktoré vláda bude kryť z financií pre samosprávy.

Chudobým zoberie a bohatým pridá

„Nesúhlasíme s tým, ale nevetujeme to,“ povedal. Vláda podľa Sulíka vie návrh na zvýšenie daňového bonusu na rokovaní vlády schváliť aj bez hlasov ministrov za SaS a v parlamente môžu zvyšku koalície pomôcť nezaradení poslanci, ktorí sú členmi Hlasu-SD.

Nové nastavenie daňového bonusu podľa Sulíka chudobným ľudom peniaze zoberie a bohatým pridá. Upozornil na to, že navrhované nastavenie zoberie peniaze ľuďom, ktorí v hrubom zarábajú minimálnu mzdu a menej.

„Má to ísť celé na úkor obcí,“ povedal. Tvrdí, že samosprávy „si toho veľa vytrpeli“ počas pandémie, pri pomoci odídencom z Ukrajiny, či pri zvýšených cenách energií. „Teraz im brať peniaze považujem za krátkozrakosť,“ povedal.

SaS však bude vetovať zvyšovanie daní. Liberáli sú proti zvyšovaniu daní a zavádzaniu nových daní. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) podľa Sulíka tento postoj akceptoval.

Ako sa zvýšia príspevky na deti?

Daňový bonus na nezaopatrené deti sa má zvýšiť. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.

Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Od začiatku budúceho roka chce tiež vláda zaviesť príspevok na služby deťom v sume 60 eur na dieťa.

Rezort financií tiež plánuje zmierniť podmienky nároku na daňový bonus na dieťa. V súčasnosti majú na tieto daňové úľavy nárok tí rodičia, ktorí za rok zarobia aspoň polovicu ročnej minimálnej mzdy.

Po novom by mali mať rodičia nárok na daňový bonus na dieťa od prvého zarobeného eura. Výška daňového bonusu by sa však mala naviazať na sumu hrubej mzdy zamestnanca, aby sa zabránilo prípadným podvodom.