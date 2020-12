Schvaľovanie rozpočtu narazilo na opozičnú kritiku

Návrh rozpočtu na budúci rok opoziční poslanci v pléne skritizovali. Podľa bývalého ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) má súčasná vláda naplánované oveľa vyššie výdavky, než mala vláda strany Smer-SD. Ministrovi financií Eduardovi Hegerovi Kamenický vytkol enormný nárast verejného dlhu a má obavy, kto ho potom bude v budúcnosti splácať. A ako doplnil Maroš Kondrót (Smer-SD), tento rozpočet nemá nič spoločné s odbornosťou. Aj táto kritika prvého dňa rozpravy k zákonu roka charakterizovala aktuálnu diskusiu v parlamente.

Avšak podľa Hegera vstupovalo Slovensko do krízy s dlhom v prvom sankčnom pásme. Iné krajiny mali podľa neho buď vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie. Aj vyrovnaný rozpočet, ktorý si pôvodne strana Smer-SD naplánovala, skončil podľa Hegera fiaskom. Posledná dekáda hovorí podľa ministra financií o zaostávaní slovenskej ekonomiky a Slovensko si svoje šance premárnilo. „Sme jediná krajina, ktorá sa vzďaľuje od vyspelých krajín EU,“ myslí si Heger. Bývalé vlády nesplnili fiškálne ciele podľa neho päťkrát a naplánované deficity sa pravidelne prekračovali. „Keby bývalé vlády znižovali dlh podľa toho, ako si to naplánovali, tak verejný dlh by bol výrazne nižší,“ skonštatoval Heger.

Vláda a výzvy

Súčasná vláda podľa Mariána Viskupiča (SaS) stojí pred viacerými výzvami, a to napríklad v súvislosti s očakávanými príjmami na úrovni takmer 40 mld. eur a plánom minúť vo verejnej sfére budúci rok takmer polovicu ročného HDP. „Prijímame tak rozpočet s deficitom 7 mld. eur a ja dúfam, že na konci roka 2021 budeme končiť s verejným dlhom menším ako 60 mld. eur,“ povedal Viskupič.

Ešte pred uvedením samotného zákona pritom poslanci strany Smer-SD vzniesli námietku, že vláda porušila zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, keď rozpočet nepredložila sociálnym partnerom. Napriek tomu rokovanie o zákone pokračovalo ďalej. Podľa Hegera nie je chyba na strane vlády. Tripartita podľa neho odmieta rokovať s vládou. „My ich pravidelne pozývame, no oni nechodia,“ skonštatoval Heger. Na strane vlády podľa neho chyba nie je. Avšak strana Smer-SD tvrdí, že príslušný minister, ktorý má na starosti tripartitu, ani len neposlal pozvánku sociálnym partnerom na rokovanie o štátnom rozpočte.