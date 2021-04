Seniori stále ťahajú v znalostiach vo financiách za kratší koniec, pozor by si mali dať na viacero vecí

Jednou z najzraniteľnejších skupín v rámci sveta financií sú seniori. Ako ďalej konštatuje starší výskumný pracovník Národnej banky Slovenska Andrej Cupák, čím sme starší, tým menej o financiách a súvisiacich rizikách vieme. Najviac sa to prejavuje podľa neho vo vekovej kategórii nad 60 rokov.

Ak by aj niekto namietal, že v starobe už priveľa nových znalostí nepotrebujeme, v rámci financií je to práve naopak. „Seniori sú skupina ľudí, ktorá má v priemere najviac nasporených peňazí, s ktorými môže disponovať. Navyše v porovnaní s mladšími domácnosťami seniori už nemajú skoro žiadne dlhy a svoje peniaze vedia voľne použiť na prípadné investovanie,“ hovorí Cupák.

Seniori žijú často sami, nemajú potrebné technologické ani digitálne zručnosti. Nevyužívajú internetbanking či mobilbanking. Ich jediným kontaktom s komplikovaným finančným svetom je spravidla podľa Cupáka iba návšteva banky, kde ich často oslovia s rôznymi ponukami na investovanie. Tie pre nich môžu byť veľmi komplikované na porozumenie, často sa s nimi nevedia popasovať ani technologicky zdatnejší a finančne gramotnejší mladší klienti.

Seniori by tak podľa Cupáka v prvom rade nemali kupovať produkty, ktorým nerozumejú. Ak sa aj rozhodnú pre nejaký produkt, mali by si zobrať čas na rozmyslenie. Nemali by podpísať nič na prvom stretnutí. Rovnako by si mali uvedomiť dĺžku viazanosti a investovať viac do krátkodobých, menej rizikových produktov. Mali by byť podľa Cupáka obozretní aj v prípade zadlžovania sa.