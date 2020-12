Šesť z desiatich ľudí siahne pre koronavírus pred Vianocami na finančnú rezervu

Vianoce sa každoročne spájajú so zvýšenými výdavkami. Pre koronavírus ich bude 60 % ľudí financovať zo svojej rezervy. Aj keď prevláda snaha, aby sa z pohľadu spotreby nemuseli obmedzovať, nie v každej domácnosti sa to stane aj realitou. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2Muse.

Polovica Slovákov hovorí, že sa ich aktuálna situácia nedotkne, zatiaľ čo druhá polovica si myslí opak. Tí, čo potrebujú zredukovať svoje výdavky, tak najčastejšie spravia na vianočných darčekoch. Vyjadrilo sa tak 84 % respondentov.

Požičiavať si Slováci nechcú

Na výzdobe plánuje šetriť 64 % opýtaných a na vianočnom stromčeku 55 %. O niečo menej ľudí plánuje šetriť aj na jedle, a to 54 %. Na čom sa však väčšina Slovákov zhodla, je fakt, že si kvôli vianočným nákupom nebudú peniaze požičiavať. Uviedlo to 86 % opýtaných.

Ako pokračovala PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková, najviac peňazí pritom míňame na jedlo, a to celoročne. V supermarketoch sme vlani nechali zhruba 40 % svojej celkovej útraty v obchodoch. Pred sviatkami a silvestrovskými oslavami „prejeme“ ešte viac. Tržby v potravinách boli vo štvrtom kvartáli minulého roka priemerne o 11 % vyššie než v ostatných štvrťrokoch.