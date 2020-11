Skupina ČSOB dosiahla v deviatich mesiacoch konsolidovaný zisk 22,5 mil. eur

V rámci ČSOB finančnej skupiny dosiahla banka a aj jej všetky dcérske spoločnosti ku koncu septembra zisk. Avšak podľa individuálnej účtovnej závierky evidovala banka čistý zisk 33 mil. eur a konsolidovaný zisk skupiny predstavoval sumu 22,5 mil. eur.

Ako povedala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová, dôvodom, prečo je konsolidovaný výsledok ČSOB nižší ako individuálny zisk banky, je eliminácia výnosu z dividend, ktoré banka získala v roku 2020 od svojich dcérskych spoločností. Vzhľadom na to, že ide o tzv. transakciu medzi spriaznenými osobami, je potrebné ju vyeliminovať pre účely konsolidácie. Nie je to teda preto, že by niektorá z dcérskych firiem skupiny bola v strate.

Ziskovosť klesla

V medziročnom porovnaní čistý zisk samotnej banky poklesol o 23,4 % a konsolidovaný sa znížil o 33,6 %. Celkové výnosy stúpli a dokonca sa skupine podarilo znížiť aj prevádzkové náklady, no hospodárenie ovplyvnila vyššia tvorba opravných položiek a rezerv. Tie sa podľa vyjadrení banky zvýšili pre stále otázny vývoj pandémie COVID-19 a jej predpokladaného dopadu na ekonomiku.

„Za dôležité považujeme, že kvalita portfólia zostáva stále nezmenená a na dobrej úrovni. Vyššia tvorba opravných položiek však potvrdzuje našu pripravenosť na zhoršenie ekonomickej situácie,“ doplnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.

O spoločnosti

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.