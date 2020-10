Skupina Uniqa dokončila akvizíciu časti AXA, francúzska skupina už previedla svoje akcie

Poisťovňa Uniqa už dokončila akvizíciu vybraných spoločností AXA. K 15. októbru AXA Group previedla akcie na Uniqa Insurance Group. O kúpe dcérskych spoločností francúzskej skupiny AXA koncern Uniqa informoval ešte začiatkom februára tohto roka. Predmetom akvizície sú životné a neživotné poisťovne, penzijné fondy a servisné spoločnosti AXA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. S kúpnou cenou približne 1 mld. eur sa táto transakcia stala najväčším nákupom spoločnosti v dejinách Uniqa Insurance Group AG, ako aj doposiaľ najväčšou akvizíciou v odvetví rakúskeho poisťovníctva v strednej a východnej Európe.

Pre akvizíciu nebolo potrebné navyšovať kapitál. Nákup skupina Uniqa financovala z vlastných zdrojov a tiež emisiou 10-ročného senior dlhopisu s objemom emisie 600 miliónov eur. Nákupom si Uniqa posilňuje postavenie na trhoch strednej a východnej Európy. Tak v Poľsku, ako aj v Českej republike a na Slovensku patrí v súčasnosti skupina Uniqa podľa jej vyjadrení do top päťky v odvetví. Päť miliónov nových zákazníkov s poistným 800 miliónov eur zvyšuje celkový počet klientov skupiny Uniqa na viac ako 15 miliónov. Na Slovensku Uniqa získa 750-tisíc nových zákazníkov. Pre klientov na Slovensku sa v tejto chvíli nič nemení, podmienky dohodnuté na zmluve ostávajú v platnosti.

Zmena značky ešte potrvá

Celková fúzia spoločností AXA pod značku Uniqa na slovenskom trhu ešte nejaký čas potrvá. Dôchodkové a investičné spoločnosti zo skupiny AXA by sa do 15. januára budúceho roka mali premenovať na Uniqa. Do konca júla 2021 sa životné a neživotné poisťovne AXA zlúčia a premenujú na Uniqa. Do konca roka 2021 by sa celý proces začlenenia mal dokončiť a formálne sa ukončí pôsobenie značky AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Následne sa postupne zjednotí produktová a servisná ponuka, približne v horizonte do 1. januára 2022.

Spojením do jednej značky AXA úplne odíde zo slovenského trhu pre oblasť poistenia, investícií a penzií. Spoločnosť bude vystupovať pod značkou Uniqa. Napriek tomu zostane na Slovensku jedna firma s AXA v názve, a síce AXA Assistance, čo je samostatne pôsobiaca medzinárodná spoločnosť poskytujúca asistenčný servis rôznym poisťovniam na zmluvnej báze.

Uniqa poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa Otčina, a. s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu Uniqa Group zmenilo obchodné meno na Uniqa poisťovňa, a. s.