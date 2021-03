Skupine Generali klesol čistý zisk o takmer 35 percent, môžu za to dopady a odpisy z investícií

Skupina Generali dosiahla v minulom roku čistý zisk 1,744 mld. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 34,7 %. Podpísali sa pod to podľa vyjadrení skupiny jednorazové dopady a odpisy z finančných investícií, a to predovšetkým v prvom polroku 2020. Prevádzkový výsledok však stúpol o 0,3 % na 5,2 mld. eur, a to vďaka pozitívnemu vývoju v segmente poistenia majetku a zodpovednosti, asset managemente a ostatným obchodom.

Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo vlani úroveň 70,704 mld. eur pri náraste o 0,5 %. Dôvodom je podľa vyjadrení skupiny stabilná pozícia v segmente poistenia majetku a zodpovednosti, ako aj čistý prírastok hodnoty v životnom poistení v sume 12,1 mld. eur.

Generali je jedným z popredných poskytovateľov poistenia a asset managementu. Vznikla v roku 1831 a pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta. V Rakúsku, strednej a východnej Európe a Rusku pôsobí skupina prostredníctvom regionálneho zastúpenia, ktoré zastrešuje celkovo 13 krajín a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne.