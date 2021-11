Slováci majú nízke finančné aktíva, pre "vynútené" úspory počas lockdownu však rástli

Finančné aktíva slovenských domácností sú nízke. Je to podľa analytikov VÚB banky nielen kvôli nižším príjmom ako je priemer EÚ, ale aj pre vysoký podiel vlastníctva nehnuteľností, ktorý vo forme splácania hypoték ukrajuje z možných každomesačných finančných úspor na úkor tohto iného typu majetku.

Väčší podiel úspor by sa mal rozumne zhodnocovať

No aj čistý finančný majetok rastie. Ku koncu prvého polroka to bolo medziročne až o 17 %. Tento nárast majú podľa analytikov VÚB banky na svedomí najmä „vynútené“ úspory zo začiatku roka, kedy obyvatelia pre lockdown nemohli míňať tak, ako by si želali. Miera úspor podľa štatistikov vyskočila z niečo cez 10 % pred pandémiou až na 16 až 17 % v prvom štvrťroku 2021.

Dobrou správou, najmä v prostredí vysokej inflácie, podľa analytikov VÚB banky je, že čoraz väčší podiel slovenských finančných úspor by sa obyvateľom mala rozumne zhodnocovať, keďže smerujú najmä do dynamickejších podielových fondov. V tomto roku ku koncu septembra to bola viac než miliarda eur. To by malo podľa analytikov zabezpečiť citeľne vyššie zhodnotenie než zdroje na bežných, sporiacich účtoch, či termínovaných vkladoch.

Vyšší výnos býva vyššie riziko

Vyšší výnos však ide ruka v ruke s vyšším rizikom. Rizikovosť investovania do miestnych dlhopisov aktuálne podľa analytikov VÚB banky dokresľuje reštrukturalizačný plán Arca Capital, ktorý nezabezpečeným veriteľom prisudzuje len bezmála 73 % pohľadávok, a to v horizonte piatich rokov.

Iným rizikom je podľa analytikov zasa daňové zvýhodnenie takzvaných ETF fondov, ktoré ministerstvo financií aktuálne prehodnocuje.