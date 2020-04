Slováci minuli počas karantény na potraviny podľa Slovenskej sporiteľne už viac ako 100 mil. eur

Počas trojtýždňovej karantény minuli už Slováci na potraviny v kamenných predajniach podľa Slovenskej sporiteľne približne 108 mil. eur. Ide o obdobie od 5. do 31. marca. Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Lenky Buchlákovej ľudia v posledných týždňoch vo veľkom nakupujú najmä trvanlivé potraviny. Z regálov mizne najmä múka, cestoviny či ryža.

Nákup v potravinách sa medziročne zvýšil o 56 % a v prípade nákupu potravín cez internet je to až 123-percentný nárast. Dôvodom enormného nákupného apetítu je podľa analytičky nielen predzásobovanie, ale napríklad aj nadobudnutie pocitu kontroly a istoty.

Zatvorené reštaurácie

Významným faktorom je podľa Buchlákovej aj to, že už tri týždne sú na Slovensku zatvorené reštaurácie a stravovacie zariadenia.

„Množstvo zamestnancov sa na Slovensku stravovalo v závodných jedálňach a fastfoodoch. Keďže mnohí v tomto období zostali doma, varia si a stravujú sa z toho, čo si nakúpia. Kým vlani ešte pre vyše dve tretiny Slovákov bolo nepredstaviteľné, aby si potraviny objednávali online, dnes vidíme, že počas troch týždňov sme minuli na tieto nákupy vyše milión eur,“ povedala Buchláková.

Výrazne nárasty je podľa analytičky vidieť aj v prípade nákupu drogérie. Počas troch týždňov Slováci minuli na nákup čistiacich prostriedkov, toaletného papiera či pracích práškov viac ako 17 mil. eur. Ide o 61-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Cez internet sme si objednali počas marca drogériu v hodnote vyše dvoch miliónov eur, čo je medziročný 84-percentný nárast.

Očakáva sa ďalší rast

V objeme a počte transakcií analytička očakáva aj v nasledujúcom období výrazne nárasty.

„Najväčšiu žatvu pre obchodníkov v potravinárskom sektore očakávame v prípade, že vláda pristúpi k tzv. vypnutiu krajiny, teda blackoutu, čo by znamenalo výrazne predzásobenie ľudí potravinami. V takomto prípade by nárasty objemu a počtu transakcií v kamenných predajniach stúpli medziročne o vyše 80 %, v prípade online nákupov by sme sa dostali cez 150 %, pričom je riziko, že práve internetové obchody by nestíhali pokryť záujem spotrebiteľov,“ povedala Buchláková.

Výrazné nárasty by podľa nej zaznamenali aj drogérie, kde sa očakáva vyše 50-percentný nárast.

Predzásobovanie pred sviatkami

Slováci ukázali už za vlaňajšok, že sa výrazne predzásobujú, najmä pred štátnymi sviatkami, kedy sú u nás obchody podľa zákona zatvorené.

„Týždeň pred Veľkou nocou očakávame najvýraznejší nárast tržieb v segmente potravín. Vlani minuli deň pred Veľkým piatkom vyše 6 mil. eur a urobili 237-tisíc transakcií. Takmer štvrtinové nárasty v počte a objeme transakcií sú citeľné naprieč všetkými štátnymi sviatkami. Tento rok budú tržby o to výraznejšie, že nebude možná tzv. cezhraničná nákupná turistika,“ skomentovala Buchláková.

Očakávaný medziročný nárast tržieb sa v potravinárskom segmente v tomto období očakáva na úrovni 45 %.

Pocit istoty

Podľa štúdie Svetového ekonomického fóra sa práve v krízových situáciách zvyšuje nákup základných potravín, ktoré potrebujeme k prežitiu. Štúdia ukázala podľa analytičky zaujímavý fenomén a to, že ľudia v čase krízových situácií potrebujú mať istotu a kontrolu, ktorú nadobúdajú práve plnými špajzami.

„Na obavy z prípadného zastavenia zásobovania v tejto chvíli nie sú žiadne dôvody, nakoľko ani v jednej krajine postihnutej koronavírusom sa nezastavili dodávky základných potravín či iných výrobkov. Ak náhodou nie sú v obchode, obchodníci ich postupne všetky naskladňujú. Pri enormnom záujme ľudí to však vzhľadom na logistiku niekedy trvá dlhšie,“ doplnila Buchláková.