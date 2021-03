Slováci nemajú problém so splácaním úverov po ukončení odkladu splátok, tvrdí viceguvernér NBS

Zatiaľ nie je problém so splácaním úverov po ukončení odkladu splátok. Skonštatoval to v stredu na tlačovej konferencii viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Viacerí mali totiž obavy, čo sa stane potom, keď nabehne opäť riadne splácanie odložených úverov a či to bude problém pre ekonomiku alebo pre bankový sektor. Nateraz je jednoznačnou odpoveďou centrálnej banky, že nie.

„Tie prvé čísla po tom, ako domácnosti začali znovu splácať, sú relatívne priaznivé a aj v súlade s tým, čo ukazovali naše prieskumy,“ povedal Ódor. Takisto úvery rastú aj domácnostiam a aj firmám, pričom pred koncom minulého roka sa rozbehli aj garantované úvery.

Bankový sektor je podľa národnej banky dobre pripravený. Rast tvorby opravných položiek sa od polovice roka 2020 zastavil. V januári 2021 banky rozpúšťali opravné položky. „Skutočné zlyhania úverov sú zatiaľ oveľa menšie ako opravné položky, čo banky vytvorili,“ skonštatoval Ódor.

Taktiež vklady domácností zrýchlili svoj medziročný rast. Ide však podľa centrálnej banky o vynútené úspory. Otázka podľa banky je, kedy sa dostanú naspäť do ekonomiky.