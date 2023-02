Slováci očakávajú ešte dvojnásobne vyššiu infláciu, ceny potravín by však podľa analytika mali prepnúť na pomalý klus

Vnímané a očakávané miery inflácie, teda čo si myslia ľudia, aká vysoká je inflácia v danej chvíli a aká bude, dosiahli rekordné úrovne koncom minulého roka. V januári už poklesli, stále však podľa analytika Národnej banky Slovenska Michala Marenčáka zostávajú značne nad oficiálnymi hodnotami.

Spotrebitelia na Slovensku v januári v priemere očakávali, že spotrebiteľské ceny za celý rok 2023 porastú o 32 %. Priemerná vnímaná inflácia od januára 2022 do januára 2023 bola medzi ľuďmi až 35 %. Oficiálne meraná miera inflácie však bola o viac ako polovicu nižšia, a to 14,9 %.

Ide skôr o výnimku

Ľudia si spájajú infláciu aj so zlými časmi v celej ekonomike. Očakávajú podľa Marenčáka vyššiu infláciu pri nižšom raste ekonomiky a vyššej nezamestnanosti a naopak. Súčasný ekonomický vývoj môže takéto chápanie vzťahov v ekonomike utvrdzovať. Podobné epizódy sú však v ekonomike skôr výnimkou.

„Odborná verejnosť si spája infláciu s prehrievaním ekonomiky a teda s dobrými časmi. Toto pozorovanie platí i pre mnoho iných krajín,“ skonštatoval Marenčák.

Ľudia vnímajú infláciu citlivo

Veľký vplyv na vnímanie inflácie a tvorbu inflačných očakávaní máju skúsenosti a vnemy pri nakupovaní, najmä potravín.

„Vieme, že ľudia vnímajú infláciu individuálne na základe produktov, ktoré radi kupujú, no i na základe vlastnej životnej skúsenosti alebo vlastných kognitívnych schopností. V minulom roku narástli ceny potravín približne o štvrtinu,“ pokračuje analytik. Rástli podľa neho aj náklady bývania či ceny pohonných hmôt.

„Tieto položky sú ľuďom na očiach najviac, preto niet divu, že ľudia vnímajú infláciu citlivo a dokonca vyššiu, ako oficiálne meranú,“ skonštatoval Marenčák.

S poklesom inflácie cien potravín by mali klesnúť aj inflačné očakávania ľudí. Spomalenie rastu cien poľnohospodárskych plodín na svetových trhoch už tlmí nákladové tlaky výrobcov potravín. Postupne by aj ceny potravín v našich obchodov mali prepnúť z cválania na pomalý klus. Zníženie inflačných vnemov, a tým pádom očakávaní, by malo podľa analytika nasledovať.