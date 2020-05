Slováci plánujú pre koronakrízu podľa prieskumu míňať menej peňazí

Pre koronakrízu plánujú Slováci viaceré výdavky okresať. Uvedomujú si ekonomický dosah pandémie. Ako ďalej vyplýva z prieskumu 365.bank, až 40 % ľudí totiž očakáva, že sa ich aktuálna situácia v blízkej budúcnosti dotkne z finančnej stránky. V najbližších troch mesiacoch sa respondenti chcú v niektorých výdavkoch uskromniť. Najmä pokiaľ ide o bary, reštaurácie a kaviarne. Práve tieto výdavky plánuje zredukovať 72 % populácie.

Šetrenie sa podľa výsledkov prieskumu dotkne aj voľnočasových aktivít, ako je šport, kultúra a cestovanie. Na tie plánuje minúť menej celkovo 65 % Slovákov. Šesť z desiatich ľudí chcú menej kupovať aj oblečenie, obuv, prípadne elektroniku a takmer polovica zredukuje aj náklady na nábytok či na iné vybavenie do domácnosti.

Do obchodov chodíme menej často

Ak niečo nakupujú Slováci vo väčšom množstve, sú to potraviny. Práve v tejto oblasti museli spotrebitelia čiastočne prispôsobiť svoje nákupné správanie vzniknutej situácii, a to hlavne vzhľadom na frekvenciu a veľkosť nákupov. Do obchodov chodia menej často a nakupujú vo väčšom. Traja z piatich ľudí si pritom zaobstarajú potraviny aj do zásoby. Dôvodom nie sú obavy z ich nedostatku, ale fakt, že nechcú chodiť do obchodu tak často. Niektorí v snahe vyhnúť sa fyzickému kontaktu preferujú online nákupy.

Slováci zároveň v prieskume priznali, že plánujú viac sporiť. „Koronakríza nám ukazuje, aké dôležité je mať vytvorenú finančnú rezervu. Tí, ktorí si peniaze pravidelne odkladali, sú aktuálne vo výhode, a dnes je presne ten čas, keď na ne môžu siahnuť. Štvrtina ľudí plánuje práve v súvislosti s aktuálnou situáciou svoje doterajšie úspory v budúcnosti dokonca zvýšiť,“ uvádza PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.

Úspory na vykrytie nepredvídaného

Odkladať na horšie časy by sme si mali pravidelne aspoň 10 % mesačného príjmu a ideálna rezerva predstavuje 3- až 6-násobok mesačných výdavkov. Tieto úspory nám potom slúžia na vykrytie nepredvídaných udalostí, straty zamestnania či dočasného výpadku príjmu, ktorý môžu spôsobiť napríklad aj obmedzenia súvisiace s koronavírusom, prípadne mnohé ďalšie.

Začať sporiť je možné aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, v ktorej potom zvládne človek aj kompletný manažment súvisiaci s jeho úsporami. Nielenže ide o jednoduchý a pohodlný spôsob, ako spravovať svoje financie, ale zároveň sa práve mobilné aplikácie ukázali ako ideálny nástroj na riešenie financií počas pandémie.

Prieskum „Spotrebiteľský pulz počas pandémie“ sa uskutočnil online dopytovaním v apríli tohto roka na vzorke 319 respondentov.