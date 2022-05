Slováci sa odmietajú zadlžovať len preto, aby si mohli vystrojiť svadbu. Koľko sme ochotní minúť na tento jedinečný deň?

Osemdesiat percent Slovákov si myslí, že svadba by ich nemala stáť viac ako 5-tisíc eur. Dve tretiny opýtaných sa pre svadbu dokonca odmietajú zadlžovať a štvrtina si chce na svadbu radšej sporiť.

To sú hlavné zistenia prieskumu, ktorý pre Poštovú banku v máji uskutočnila agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 1 004 respondentov z celého Slovenska.

Najmenej sú ochotní minúť Banskobystričania

Viac ako 15 % opýtaných by bolo ochotných na svadbu minúť do 10-tisíc eur. V Bratislavskom kraji by bola takáto suma prijateľná dokonca až pre štvrtinu respondentov.

Vyše 42 % Slovákov sa však prikláňa k sume do dvoch tisíc eur, pričom najšetrnejší sú podľa prieskumu ľudia v Banskobystrickom kraji.

Pre svadbu sa odmietame zadlžovať

Zhruba 39 % respondentov uviedlo, že do svadby by boli ochotní investovať až 5-tisíc eur. Paradoxne v Prešovskom kraji, ktorý patrí k ekonomicky najslabším regiónom Slovenska, takto odpovedala až polovica opýtaných.

Slováci sa zhodujú v tom, že svadba na úver nie je optimálne riešenie. K tejto možnosti sa prikláňa len necelých 8 % respondentov, pričom 66 % z nich úver odmieta. Štvrtina opýtaných sa vyjadrila, že na svadbu si radšej našetrí.