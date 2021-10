Slováci si držia viac peňazí "pre istotu" na bežných účtoch, môže za to koronakríza či nízke úrokové sadzby

V porovnaní s obdobím pred koronakrízou, teda s januárom 2020, sa objem peňazí na bežných účtoch v bankách zvýšil až o 27 percent. Termínované vklady však klesli o približne 13 percent a vklady s výpovednou lehotou zhruba o deväť percent.

Dôvodom je podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej to, že úrokové sadzby na trhu sú nízke. Preto ľudia držia často peniaze len na bežných účtoch a termínované vklady ich veľmi nelákajú. Kríza zrejme ešte pridala ruku k dielu, keďže motivovala ľudí k tomu, aby si peniaze držali na bežných účtoch takpovediac „pre istotu“ a aby ich mali k dispozícii.

Vysoká inflácia

Inflácia tento rok citeľne zrýchľuje a v septembri dosiahla medziročný rast až o 4,6 percent.

„Vysoká inflácia samozrejme neteší naše peňaženky, keďže má vplyv aj na naše mzdy, dôchodky či úspory. Znižuje totiž kúpnu silu peňazí v budúcnosti, teda to, čo si za naše úspory budeme môcť kúpiť. Samozrejme platí, že čím je inflácia v krajine vyššia, tým väčšiu časť z našich úspor nám ukrajuje,“ povedala Glasová.

Peniaze na bežnom účte nezarábajú

Ak máme napríklad úspory vo výške tisíc eur odložené doma alebo na bežnom účte, tak nám podľa analytičky nezarábajú a nijakým spôsobom sa nám nezhodnocujú. Práve naopak, v dôsledku inflácie sa tieto úspory znehodnocujú, keďže klesá ich kúpna sila.

„V tomto roku očakávame priemernú infláciu na úrovni okolo troch percent, čo znamená, že reálna hodnota týchto našich úspor vo výške 1 000 eur bude o rok predstavovať zhruba 970 eur,“ hovorí Glasová. Negatívny dopad inflácie na naše úspory je možné podľa nej zmierniť tak, že úspory nebudeme nechávať doma alebo na bežných účtoch, ale radšej ich investujeme.

Splátka úveru vplyvom inflácie klesne

Inflácia má samozrejme vplyv nielen na naše úspory, ale aj na dlhy. Inflácia totiž zvýhodňuje dlžníkov a znevýhodňuje veriteľov.

„Keď si to premietneme na hypotekárny trh, znamená to, že inflácia je výhodná pre tých, čo kupujú nehnuteľnosť na hypotéku. Je to dané tým, že splátka úveru v dôsledku inflácie časom klesá, pretože inflácia znižuje hodnotu peňazí,“ uviedla Glasová. Klesá teda podľa nej aj hodnota požičaných peňazí, ktoré budeme musieť vrátiť banke napríklad za 20 rokov.