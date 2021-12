Slováci si na darčeky neodkladajú, domácnosti s nižšími príjmami viac zvažujú pôžičky

Nakupovať vianočné darčeky plánuje tento rok väčšina Slovákov. Podľa výsledkov prieskumu agentúry Focus, ktorý zrealizovala pre mBank, medziročne opäť pribudlo tých, ktorí do vianočných darčekov plánujú investovať viac.

Sumu nad 200 eur plánuje tento rok minúť 37 % opýtaných. V roku 2020 to bolo 35 % a v roku 2019 to bolo 32 % opýtaných. Minúť viac ako 500 eur zvažuje 6 % Slovákov. V roku 2020 to bolo 5 % a v roku 2019 len 3 %.

Zodpovedný prístup

Prieskum zároveň ukázal, že Slováci pristupujú k svojim financiám zodpovedne. „Až 93 % opýtaných uviedlo, že darčeky pre svojich najbližších zaplatia z vlastného vrecka. Oproti minulému roku tak mierne klesol počet tých, ktorí si chcú na darčeky požičať z 9 % v roku 2020 na aktuálnych 7 %,“ hovorí generálny riaditeľ mBank Slovensko Robert Chrištof.

Peniaze na vianočné darčeky si sporí a priebežne počas celého roka odkladá len pätina respondentov. O niečo viac je tých, ktorí si peniaze na tento účel odkladajú pár mesiacov pred Vianocami.

Opačne sa však správa viac ako polovica Slovákov. Takmer 60 % ľudí uviedlo, že si na kúpu vianočných darčekov pre svojich blízkych počas roka nesporia. V porovnaní s výsledkami z minuloročného prieskumu ich počet dokonca mierne vzrástol.

Ďalšie zadlžovanie

„Aj keď výsledky ukazujú, že Slováci sa kvôli vianočným darčekom nechcú zadlžovať, treba si všimnúť, že mierne vyššiu tendenciu k zadlžovaniu sa pri kúpe vianočných darčekov deklarujú opýtaní z domácností s nižšími mesačnými príjmami. To môže potenciálne vyvolať ďalšie zadlžovanie týchto domácností,“ konštatuje sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum agentúry Focus pre mBank sa uskutočnil v novembri 2021 medzi online populáciou SR vo veku od 18 do 60 rokov na vzorke 962 respondentov.