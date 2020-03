Slováci sú v nakladaní s peniazmi stále konzervatívni. Z prieskumu Slovenskej sporiteľne vyplynulo, že každý druhý Slovák si dvakrát premyslí, na čo dá peniaze. Sú aj takí, čo minú viac, ako pôvodne plánovali. Vyjadrilo sa tak 40 % respondentov. Ide predovšetkým o ženy, ktoré podľahnú spontánnym nákupom v obchodoch.

Ako skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková, ukazuje sa, že Slováci sú v nakladaní s peniazmi v medziročnom porovnaní zodpovednejší. „Pribúda tých, ktorí majú nakladanie s financiami pod kontrolou. Až 86 % Slovákov uviedlo, že detailne pozná svoju finančnú situáciu, iba tretina uviedla, že im peniaze občas pretečú medzi prstami, ani nevedia ako,“ povedala Buchláková.

Výdavky plánujte

Vyše 40 % Slovákov si šetrí, aby si mohlo kúpiť nákladnejšie veci. Nákladnejšie položky viackrát Slováci prehodnocujú, pričom dve tretiny respondentov uviedlo, že pri potravinách či oblečení už takí opatrní v míňaní veľmi nie sú. Ani nie polovica si napríklad robí mesačné plány výdavkov, iba malé percento je takých, ktorý si robia dlhodobejšie finančné plány. Podľa Statistic Brain Research Institute iba 9 % ľudí reálne aj uskutoční svoje finančné plány.

Finančný plán by mal byť podľa Buchlákovej súčasťou každej slovenskej domácnosti. Dôležité je predtým aspoň dva mesiace sledovať svoje výdavky a zapisovať si, na čo konkrétne sme minuli peniaze. „Pravidelným odkladaním aj menších súm je možné vytvoriť si finančnú rezervu na preklenutie neočakávaných situácií alebo dlhodobejším sporením si pripraviť financie na konkrétne ciele ako vzdelanie detí, vylepšenie bývania a podobne,“ doplnila Buchláková.

Sporenie má výhody

Napríklad sporenie má oproti klasickým produktom na zhodnotenie peňazí, ako sú rôzne druhy termínovaných vkladov, výhodu podľa Buchlákovej v tom, že aj pomocou malých súm si klient dokáže nasporiť po určitej dobe na rezervu alebo splnenie potrieb či snov ako je dovolenka, nákup spotrebnej elektroniky, veci pre dieťa a podobne. Človek by si mal podľa analytičky sporiť najmä v čase, keď je ekonomicky aktívny, teda v čase, keď si má z čoho odkladať. Suma by mala zodpovedať príjmu aj životnému štýlu človeka. Na vytvorenie rezervy či dôchodok by si mal človek odkladať minimálne 10 % zo svojho čistého príjmu.