Slovenská ekonomika sa v tomto roku podľa RRZ na úroveň spred pandémie ešte nedostane

Podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vzrastie tento rok slovenská ekonomika o 4,5 %. Je to podobný vývoj, ako očakáva Ministerstvo financií SR. V tomto roku totiž rezort podľa aktuálnej prognózy očakáva rast slovenskej ekonomiky na úrovni 4,3 % HDP.

V tomto roku bude ešte ekonomika podľa rozpočtovej rady podchladená. Nedosiahneme predkrízovú úroveň a stále budeme výrazne vzdialení od predkrízovej trajektórie rastu. Aj keď miera neistoty vzhľadom na pandemickú situáciu je veľmi vysoká, prvotné odhady hovoria, že v tomto roku stále môže existovať priestor pre navýšenie stimulu. Rada odhaduje negatívnu produkčnú medzeru na úrovni zhruba 2 % HDP. Stimul by však mal byť efektívny, a teda dočasný, adresný a primerane veľký.

Čerpanie z fondu obnovy

„Potešujúcou správou však je, že odhad produkčnej medzery v roku 2022 sa viac priblížil k nule, keď sa do prognózy dostali prvé odhady čerpania fondu obnovy,“ uvádza rozpočtová rada. To naznačuje, že prípadné úspešné čerpanie fondu obnovy spolu s čerpaním eurofondov by mohli zmierniť nebezpečie tzv. „fiškálneho útesu“ v roku 2022. Ide o situáciu, keď sa náhle vypnú fiškálne stimuly.

V takom prípade by v budúcom roku mohol vzniknúť podľa rady dostatočný priestor na rozpočtovú konsolidáciu a spomalenie nárastu dlhu. Schválený rozpočet verejnej správy nepočíta zatiaľ so žiadnym konsolidačným úsilím v rokoch 2022 a 2023, pričom ráta s deficitom okolo šiestich percent v každom roku.

V budúcom roku by mala ekonomika na Slovensku podľa prognózy ministerstva financií rásť o 3,9 % HDP. Rovnaký rast očakáva zatiaľ aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.