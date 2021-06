Slovenská ekonomika sa vyvíja dobre, do konca roka by sa mohla dostať na predkrízovú úroveň

aktualizované 22. júna, 11:08

Slovenská ekonomika sa vyvíja zatiaľ solídne, no je potrebné si dávať pozor na riziká. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Odhady centrálnej banky naďalej hovoria, že predkrízovú úroveň dosiahneme koncom tohto roka a následne by mal prísť solídny rast.

V roku 2023 by sme sa mali dokonca dostať blízko úrovne, pri ktorej by bola naša ekonomika, ak by žiadna pandémia neprišla. Slovenská ekonomika by tak mala v tomto roku vzrásť podľa odhadov Národnej banky Slovenska o 4,5 percenta. V porovnaní s predošlou predikciu je to zníženie o pol bodu.

Pri predchádzajúcej prognóze „sme boli považovaní za optimistov, predikovali sme výrazne rýchlejší rast hospodárstva, ako napríklad ministerstvo financií,“ povedal viceguvernér NBS Ľudovít Ódor. V budúcom roku sa zrýchli tempo rastu ekonomiky na 5,9 percenta a následne ďalší rok by mala spomaliť na 3,8 percenta. A v roku 2023 by sme sa mali vrátiť na spomínanú predkrízovú trajektóriu rastu.

V nasledujúcich mesiacoch je však podľa Kažimíra najzásadnejšie nie tempo rastu ekonomiky, ale rýchlosť očkovania.

Fenoménom je rast cien

Je to rozhodujúca premenná pre vývoj v nasledujúcich mesiacoch. Kažimír teda vyzval ľudí na očkovanie. Je to podľa neho pre záchranu života, ale aj pre zachovanie šance na ekonomický rast a solídny trh práce. Prípadné zlyhanie v tejto oblasti by spôsobilo tlak na zdravotníctvo, čo by mohlo mať následky aj pre vývoj ekonomiky.

Pri negatívnom scenári, ak by sa nepodarilo zaočkovať dostatočné množstvo ľudí a pandémia by viedla k prísnejším opatreniam, resp. lockdownu, ekonomika sa podľa Ódora nepriblíži k rastu o takmer 5 percent, ale bolo by to niekde okolo úrovne troch percent.

Fenoménom súčasnosti je podľa Kažimíra rast cien. Ceny tovarov a služieb začali razantne rásť. Napriek tomu nejde podľa neho o paniku a o pár mesiacov by sa tempo malo spomaľovať. Miera inflácie by mala podľa národnej banky dosiahnuť vrchol niekedy na začiatku budúceho roka, a to na úrovni zhruba troch percent.

„Nie je dôvod na paniku, pri pohľade do histórie stále ide len o mierne hodnoty rastu cien. Pri vstupe Slovenska do eurozóny v roku 2009 bol rast cien aj na 5-percentných úrovniach,“ skonštatoval Kažimír.

Zamestnanosť by sa mala zvyšovať

Očakávaný rast cien na tento rok je teda na úrovni 1,7 percenta, v budúcom roku by to malo byť 2,5 percenta a ďalší rok 2,1 percenta. Oproti predošlej predikcii je to mierna zmena smerom nahor.

Čo sa týka trhu práce, tak situáciu v porovnaní s koncom vlaňajška hodnotí centrálna banka ako trochu horšiu. Prekvapil ich pokles zamestnanosti. Tento je však spôsobený hlavne prepúšťaním vo verejnom sektore, v oblasti samospráv. To je zdroj prepúšťania v prvom štvrťroku. S uvoľňovaním opatrení prichádza naberanie zamestnancov.

„Zamestnanosť by sa mala postupne zvyšovať, dynamicky by mali rásť aj mzdy,“ povedal Kažimír. Z hľadiska nominálneho rastu niekde okolo úrovne 5 percent. Trh práce by sa na predkrízovú úroveň mal dostať niekedy začiatkom roku 2023.