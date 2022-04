Slovenská záručná a rozvojová banka si minulý rok prilepšila, podarilo sa jej znížiť aj prevádzkové náklady

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) dosiahla v minulom roku zisk 616-tisíc eur. V medziročnom porovnaní je to podľa účtovnej závierky nárast o 27,3 %. Prevádzkové výnosy boli medziročne zhruba na rovnakej úrovni, no prevádzkové náklady sa banke podarilo znížiť. Stav úverov a pohľadávok voči klientom sa znížil o 5,7 % na 365,4 mil. eur. Klesol aj stav záväzkov voči klientom, a to o 8,5 % na 156,9 mil. eur. Väčšinu z toho tvorili bežné účty.

V roku 2020 banke klesla ziskovosť viac ako o pätinu. Dosiahla čistý zisk 484-tisíc eur pri medziročnom poklese o 22,7 %. Pred tvorbou opravných položiek pritom evidovala ešte zisk takmer 4 mil. eur a tržby jej stúpli o 6 % na 14,5 mil. eur. Banka vykázala naposledy stratové hospodárenie v roku 2012. Jej vtedajšia strata predstavovala 7,6 mil. eur.

Slovenskú záručnú a rozvojovú banku založilo Ministerstvo financií SR ako štátny peňažný ústav v roku 1991 a koncom októbra 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku. Okrem toho podporuje aj mestá a obce alebo vlastníkov bytových domov.