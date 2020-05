Slovenskej záručnej a rozvojovej banke v prvom štvrťroku klesol zisk o polovicu

Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB) v prvom štvrťroku klesla ziskovosť o polovicu. Ako vyplýva z účtovnej závierky, od začiatku januára do konca marca dosiahla čistý zisk 1,4 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 48,6 %. V prvom kvartáli vlaňajška evidovala banka totiž zisk 2,8 mil. eur. Banke sa v tomto roku darilo zvýšiť prevádzkové výnosy a aj znížiť náklady, no výsledok ovplyvnila tvorba opravných položiek.

Zisk banke klesol aj vlani

V minulom roku evidovala banka pokles zisku až o 90,9 % na sumu 626 tis. eur. V roku 2018 evidovala banka zisk 6,88 mil. eur. Banka vykázala naposledy celoročné stratové hospodárenie v roku 2012. Jej vtedajšia strata predstavovala sumu 7,6 mil. eur. V rámci prevádzkového hospodárenia pritom evidovala vtedy zisk 11,75 mil. eur. Banka však pre vývoj na trhu nehnuteľností prehodnotila ocenenie a možnosti zabezpečenia. To malo vplyv na zvýšenú tvorbu opravných položiek a rezerv.

Slovenskú záručnú a rozvojovú banku založilo Ministerstvo financií SR ako štátny peňažný ústav v roku 1991 a koncom októbra 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku. Okrem toho podporuje aj mestá a obce alebo vlastníkov bytových domov.