Slovenskí dôchodcovia si možno budúci rok prilepšia, penzie by sa mohli zvýšiť o viac ako šesť percent

Dôchodky na Slovensku by sa mohli od začiatku budúceho roka zvýšiť o viac ako 6 percent. Rast penzií je totiž naviazaný na tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá by mala za prvý polrok tohto roka dosiahnuť rekordnú úroveň. Analytici odhadujú, že medziročný rast cien za domácnosti dôchodcov by za prvý polrok tohto roka mohol presiahnuť 6 percent.

„Infláciu za domácnosti dôchodcov očakávame v prvom polroku tohto roka na úrovni 6,5 percenta až 7 percent,“ uviedla pre agentúru SITA analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Domácnosti seniorov, rovnako ako aj ostatné domácnosti, si podľa nej v tomto období priplatia viac najmä za potraviny a bývanie.