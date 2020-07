Slovensko do nového protikrízového záručného fondu EIB poskytne záruky vyše 75 miliónov eur

Slovensko sa bude na novom záručnom fonde Európskej investičnej banky v objeme 25 miliárd eur, ktorý vznikol v reakcii na dopady šírenia nového koronavírusu, podieľať poskytnutými zárukami v maximálnej výške 75,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie dohody o príspevku medzi EIB a Slovenskou republikou a dohody o záruke, ktorý v stredu schválil vládny kabinet na návrh ministra financií. Paneurópsky záručný fond vznikol na základe výzvy Rady Európskej únie a mal by zmobilizovať dodatočné investície v celkovej výške 200 miliárd eur. Smerovať by mali hlavne na podporu malých a stredných podnikov.

Pomôcť by mala SZRB

Zdroje naakumulované vďaka tomuto fondu by sa pritom k samotným firmám mali dostať prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a národných podporných bánk. V prípade Slovenska to bude prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Záruky, ktoré poskytne na základe dohôd Slovenská republika, budú pritom v prípade potreby splatené zo štátnych finančných aktív. „Poskytnutie záruky zo strany Slovenskej republiky je nevyhnutnou podmienkou pre prístup k nástrojom financovania, napríklad zárukám a úverom, poskytovaných zo záručného fondu,“ uvádza sa vo vládou schválenom návrhu.