Slovensko má šancu riešiť dlhodobo odkladané veci, tvrdí Šefčovič o novom balíku pomoci z EÚ

Slovensko má obrovskú príležitosť pustiť sa do vecí, ktoré sa doteraz odkladali na neskôr. Vyhlásil to po rokovaní s členmi Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Stojí však pred nami dôležitá úloha správne rozhodnúť, kam Európskou úniou ponúkané zdroje z rozpočtu aj dodatočného pandemického balíka nasmerovať. Výzvu s možným čerpaním obrovského balíka si podľa neho vládni predstavitelia na Slovensku uvedomujú, pravidlá však podľa neho musí sflexibilniť aj samotná Európska komisia.

Príležitosť

„Na to, aby sme využili príležitosť na obnovu, treba naštartovať verejnú diskusiu a rozmýšľať, ktoré oblasti by sme chceli zafinancovať,“ vyhlásil Šefčovič s tým, že podmienkou čerpania dodatočných zdrojov z pripravovaného nástroja budúcej generácie EÚ zo strany Európskej komisie bude, aby išlo o investície do oblastí podporujúcich zelenšiu Európu, digitalizáciu a odolnosť európskeho hospodárstva. Pripomenul však, že času nie je nazvyš a prvé návrhy investícií treba Európskej komisii predstaviť už v októbri tohto roka.

Opatrenia nestačia

Miliardový balík dodatočných zdrojov, ktoré navrhla Európska komisia v nástroji budúcej generácie EÚ, privítal aj guvernér NBS Peter Kažimír. Ako hovorí, Európska centrálna banka veľmi promptne reagovala na vývoj po prepuknutí pandémie a zabezpečila dostatočnú likviditu a zmiernila náklady financovania európskych ekonomík. Samé však tieto opatrenia na oživenie ekonomík nestačia.

„Stopercentná účinnosť týchto opatrení nebude nikdy zabezpečná, pokiaľ sa nebudú zrkadliť vo fiškálnych opatreniach či už národných vlád, alebo Európskej únie ako celku,“ dodal.