Slovensko predalo dlhopisy za 369 mil. eur

Slovensko opäť predalo dlhopisy za stovky miliónov eur. V pondelňajších aukciách štyroch emisií štátnych bondov totiž investori nakúpili slovenské cenné papiere za 369 mil. eur. Konkurenčná časť aukcie pritom dosiahla sumu 362 mil. eur. Vyplýva to z údajov uverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Najväčšiu sumu v pondelňajších aukciách štát získal predajom dlhopisov splatných v máji 2032, a to 124 mil. eur. V konkurenčnej časti aukcie to bola akceptovaná suma 122 mil. eur pri priemernom výnose do splatnosti – 0,1776 % p.a. Celkový dopyt po týchto cenných papieroch bol pritom 163 mil. eur. V nekonkurenčnej časti aukcie bola k dispozícii suma 22,2 mil. eur, avšak dopyt dosiahol 2 mil. eur.

Druhý najvyšší predaj zaknihovali dlhopisy splatné v októbri 2030 v sume 89 mil. eur. Akceptovaný dopyt v konkurenčnej časti aukcie bol 84 mil. eur pri priemernom výnose – 0,3166 % p.a. V nekonkurenčnej časti aukcie bolo k dispozícii 16,8 mil. eur, dopyt však dosiahol 5 mil. eur.

Nasledovali dlhopisy splatné v októbri 2047, ktorých sa predalo za 83 mil. eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti v konkurenčnej časti dosiahol 0,3090 % p.a. V nekonkurenčnej časti aukcie bolo k dispozícii ešte ďalších 13,8 mil. eur, avšak investori o ňu neprejavili záujem.

Najmenší objem zdrojov zo štyroch ponúkaných emisií získal štát v pondelňajších konkurenčných aukciách predajom dlhopisov splatných v júni 2028. Akceptovaný objem dosiahol 73 mil. eur s priemerným akceptovaným výnosom do splatnosti – 0,4340 % p.a. V nekonkurenčnej časti bolo k dispozícii 14,6 mil. eur, avšak aj v tomto prípade bez záujmu investorov.