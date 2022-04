Slovensko predalo dlhopisy za pol miliardy eur, celkový dopyt bol vyšší

Slovensko opäť predalo dlhopisy, pričom v utorkových aukciách štyroch emisií štátnych bondov investori nakúpili slovenské cenné papiere za 517,8 mil. eur. Celkový dopyt pritom dosiahol 628,8 mil. eur.

Aukcie budú pokračovať v stredu nekonkurenčnou časťou, kde budú môcť investori nakúpiť slovenské štátne dlhopisy ešte za 103,6 mil. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Najvyššia suma za dlhopisy splatné v roku 2051

Najvyššiu sumu v utorkových aukciách štát získal predajom dlhopisov splatných v októbri 2051, a to 198,3 mil. eur pri priemernom výnose 2,3268 % p.a. Celkový dopyt po týchto cenných papieroch dosiahol 229,3 mil. eur. V nekonkurenčnej časti aukcie bude ešte investorom k dispozícii 39,7 mil. eur pri priemernej cene 71,9198 %.

Druhý najvyšší predaj zaknihovali dlhopisy splatné v apríli 2036 v sume 130 mil. eur s priemerným výnosom 2,0557 % p.a. Celkový dopyt v tejto aukcii bol 148 mil. eur. V nekonkurenčnej časti aukcie bude ešte investorom k dispozícii 26 mil. eur s priemernou cenou 79,7328 %.

Nasledovali dlhopisy splatné v máji 2025, ktorých sa predalo za 128 mil. eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti dosiahol 0,8061 % p.a. Celkový dopyt po týchto cenných papieroch predstavoval 167 mil. eur. Rovnako tieto dlhopisy bude ARDAL ponúkať v stredu v nekonkurenčnej časti aukcie, a to v objeme 25,6 mil. eur pri priemernej cene 98,3242 %.

Piata aukcia v tomto roku

Nakoniec to boli dlhopisy splatné v apríli 2030, s predajom v objeme 61,6 mil. eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti dosiahol 1,4184 % p.a. Celkový dopyt po týchto cenných papieroch bol 84,5 mil. eur. V nekonkurenčnej časti aukcie je k dispozícii 12,3 mil. eur pri cene 94,9978 %.

V tomto roku je to piata aukcia. Ku koncu marca sa zatiaľ prostredníctvom aukcií predali štátne dlhopisy v menovitej hodnote 1,078 mld. eur. Za celý minulý rok to bola suma 6,702 mld. eur, v roku 2020 to bolo 9,996 mld. eur.