Slovensko predalo vo štvrtej tohtoročnej aukcii svoje dlhopisy za viac než 175 miliónov eur

Slovensko opäť predalo dlhopisy. V pondelňajšej aukcii jednej emisie štátnych bondov investori nakúpili slovenské cenné papiere za 175,3 mil. eur.

Celkový dopyt pritom dosiahol 271,3 mil. eur. Ide o dlhopisy, ktoré sú splatné v júni 2068. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti predstavoval 2,2151 % p.a.

Táto aukcia nebude pokračovať v utorok nekonkurenčnou časťou. Vyplýva to z údajov zverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

V tomto roku je to zatiaľ štvrtá aukcia. Ku koncu marca sa zatiaľ prostredníctvom aukcií predali štátne dlhopisy v menovitej hodnote 1,078 mld. eur. Za celý minulý rok to bola suma 6,702 mld. eur, v roku 2020 to bolo 9,996 mld. eur.