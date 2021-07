Slovensko sa musí pripraviť na zaokrúhľovanie, najmenšie eurové mince čaká už čoskoro obmedzenie

Obeh jednocentových a dvojcentových mincí sa na Slovensku obmedzí. Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o cenách. Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby. Cieľom je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, teda obchodníka aj kupujúceho.

Pri platbe do 5 eurocentov sa navrhuje zaokrúhlenie na 5 eurocentov. Ak je však výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením 3,66 eura, kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65 eura. Ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti.

Ceny by sa výrazne meniť nemali

Podľa Národnej banky Slovenska by táto zmena nemala mať výrazný vplyv na ceny tovarov a služieb. Touto úpravou sa podľa rezortu financií znížia náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie jednocentových a dvojcentových mincí. Zároveň sa zjednoduší vydávanie mincí pri hotovostnom platobnom styku.

Tiež je to pozitívny efekt na životné prostredie, a to znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí. Najmenšie centové euromince v hotovostnom peňažnom obehu už nepoužíva päť krajín eurozóny, a to Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko.

Čas pre podnikateľov

Alternatívnym posudzovaným riešením bolo zrušenie najmenších eurocentových mincí. To je však možné len na úrovni eurozóny. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje Európska centrálna banka (ECB), o minciach ako zákonnom platidle rozhoduje Rada EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB.

Zrušenie týchto mincí bolo predmetom už viacerých rokovaní a analýz príslušných výborov. Národná banka Slovenska odhaduje dĺžku prípravného obdobia na niekoľko rokov pre konečné rozhodnutie o zrušení týchto mincí a nie je isté, že sa takáto úprava na úrovni eurozóny nakoniec príjme.

Účinnosť novely zákona o cenách sa navrhuje od 1. januára 2022. Navrhovaná účinnosť počíta s časovým priestorom pre podnikateľov na úpravu registračných pokladníc a iných potrebných softvérov.