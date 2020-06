Slovensko si požičalo ďalšiu miliardu eur

Slovensko si v pondelok požičalo takmer miliardu eur. V dvoch aukciách štátnych dlhopisov totiž Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) akceptovala dopyt investorov na celkovej úrovni 959 miliónov eur, pričom dopyt bol viac ako dvojnásobný a dosiahol až vyše 2,3 miliardy eur. Štát v pondelok ponúkal na trhu úplne nové dlhopisy so štvor- a sedemročnou splatnosťou. Zaujímavosťou je, že v oboch prípadoch cenné papiere Slovensko predáva so záporným výnosom do splatnosti.

O dlhopisy je na trhu záujem

Väčší záujem v pondelňajších aukciách investori prejavili o kratšie dlhopisy splatné v júni 2024. Celkový dopyt v tejto aukcii totiž dosiahol až 1,687 miliardy eur pri priemernom požadovanom výnose do splatnosti mínus 0,2129 % p.a. ARDAL napokon akceptoval dopyt v objeme 667 miliónov eur s priemerným akceptovaným výnosom do splatnosti na úrovni záporných 0,2499 % p.a. Dlhopisy sa predávali pri priemernej akceptovanej cene 101,0060 %.

V druhej pondelňajšej aukcii sedemročných bondov splatných v júni 2027 dosiahol celkový dopyt 621,2 milióna eur pri zápornom požadovanom výnose na úrovni 0,0645 % p.a. Výsledná akceptovaná suma predstavovala 292 miliónov eur pri priemernom výnose do splatnosti v zápornej výške 0,0998 % p.a. V tejto aukcii sa dlhopisy predávali pri priemernej akceptovanej cene 101,5800 %.