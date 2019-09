ŠPECIÁL: Najhorším zlozvykom Slovákov je, že nechávajú úspory na bežnom účte

Ak niekto žije od výplaty k výplate, nemusí to byť len odrazom nízkeho platu a vysokých výdavkov. Medzi zlozvyky, ktoré nám neraz komplikujú život, sa dajú zaradiť aj tie spojené s financiami. Je dôležité si financie plánovať a ustrážiť finančné správanie.

Rozumné správanie by nemalo byť len o snahe niečo ušetriť pri nákupoch vecí či už krátkodobej alebo dlhodobej spotreby. V súčasnej dobe je už takmer každý spotrebiteľ zároveň aj klientom bánk. A práve tí sa pri starostlivosti o svoje financie mnohokrát dopúšťajú hneď niekoľkých zlozvykov.

Peniaze ležia na bežnom účte

Najhorším zlozvykom je podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika nechať všetky peniaze ležať na bežnom účte. Vtedy nielen nič nezarobia, ale neustále strácajú kvôli inflácii na hodnote. Podľa PR manažérky 365.bank Lindy Valko Gálikovej sú aj takí, čo majú svoje úspory doma.

„Na bežnom účte by sme mali držať len krátkodobú rezervu vo výške šesťmesačných výdavkov. Inak povedané, úspory by mali byť v takej výške, aby pokryli všetky pravidelné výdavky, ako sú náklady na bývanie, cestovné, stravu a podobne počas šiestich mesiacov. Všetky ostatné úspory treba investovať,“ hovorí Búlik.

Splácame viacero úverov

Častým zlozvykom je podľa Búlika splácanie viacerých úverov súčasne s rôznymi podmienkami. Historické úvery mávajú často podľa neho nevýhodné podmienky. Riešením je konsolidácia úverov do jedného s výhodnejšou úrokovou sadzbou.

Zlozvykom je tiež splácanie jedného úveru ďalším. To vedie v praxi k úverovej špirále, kedy človeku postupne odmietnu požičať v banke a on sa obracia na nebankovky, ktorých úvery sú násobne drahšie.

Podľa riaditeľky pre úvery spoločnosti FinGO.sk Evy Šablovej sa Slováci úverujú nad rámec finančných možností. „Bohužiaľ zlozvykom tejto doby sa stáva, že ľudia sa prehnane zadlžujú. Ďalší úver v rozpočte môže mať pre ich hospodárenie fatálne dôsledky. Stále viac klientov sa zamotá do viacerých pôžičiek, kedy na splácanie tej existujúcej zoberú nový úver, ktorý už ale o pár mesiacov nevládzu splácať. Výsledkom sú omeškania a negatívny zápis v úverovom registri,“ informuje Šablová.

Najlepší spôsob, ako nepreplácať úvery, je podľa Búlika jednoducho si ich nebrať kvôli nákupu spotrebného tovaru. Najlacnejšou a zároveň jedinou bezpečnou cestou, ako predísť zbytočnému zadlženiu, sú vlastné úspory.

Nepozornosťou klientov podľa hovorkyne Poštovej banky Lýdie Žáčkovej je aj to, že pred podpisom úverovej zmluvy si neskontrolujú osobné údaje, podmienky úveru, podmienky čerpania. To následne vedie podľa nej k nedorozumeniam a sťažnostiam. Problémom je podľa Žáčkovej aj to, ak klient prestane splácať úver a nekomunikuje s bankou.

Prvá ponuka bez prieskumu

Podľa Šablovej ľudia často automaticky riešia vo svojej banke bez celkového prieskumu trhu. Nie vždy však platí, že je to najvýhodnejšia ponuka. „Pokiaľ by si klient dal tú námahu a zmapoval podmienky úverov naprieč celým bankovým trhom, možno by zistil, že práve jeho banka neponúka to najideálnejšie riešenie preňho,“ hovorí Šablová.

Takéto situácie vznikajú podľa Šablovej v dôsledku toho, že Slováci neradi menia zaužívané veci a preto namiesto investovania času do prieskumu radšej volia konzervatívnejšiu cestu. Spoľahnú sa na to, že vlastná banka by im mala dať najlepšie podmienky.

Zlozvyky pri sporení

Pri sporení podľa Gálikovej z 365.bank robia ľudia často chybu, že si odkladajú buď nepravidelne alebo majú všetky úspory na „jednej kope“. Lepšie je šetriť si na konkrétny účel vďaka čomu majú výborný prehľad a ľahšie naplnia cieľ svojho sporenia. Často sporenie odkladáme až na koniec mesiaca a spoliehame sa na to, že nám týždeň pred výplatou zvýši niečo, čo si následne odložíme.

„Alfou a omegou pri sporení je pravidelnosť. Ideálne je preto dať si na každé sporenie trvalý príkaz hneď po výplatnom termíne a tak si budeme istí, že nám každý mesiac pribudne na sporení určitá, respektíve tá istá suma,“ hovorí Gáliková.

Chybou pri investovaní podľa riaditeľa pre investície a zlato spoločnosti FinGO.sk Františka Burdu je, že Slováci často nevyužívajú vhodný produkt. „Ak viete, že peniaze nebudete dlhšie obdobie potrebovať, nemali by ste ich mať na krátkodobom sporiacom účte s minimálnym výnosom. Slováci málo rozlišujú medzi krátkodobými a dlhodobými investíciami,“ konštatuje Burda.

Často sa stáva, že ľudia všetky peniaze stavia na jeden produkt. Investičné portfólio klienta by malo byť širšie a rozdelené na produkty s dlhším sporením a rovnako produkty s kratším sporením, na ktoré môžu siahnuť v prípade nepredvídaných udalostí. Naopak, na dlhodobom sporení treba nechať peniaze podľa Burdu pracovať, aby priniesli oveľa vyššie zhodnotenie.

Veľmi časté je podľa Burdu aj nedodržanie investičného horizontu. Buď Slovákov vyplaší zopár negatívnych správ, a tak húfne rušia investície alebo vyberajú len malé zisky. Platí jednoduché pravidlo – akcie, akciové fondy, indexové fondy a investičné zlato patria do dlhodobého investovania, čiže na týchto sporiacich produktoch si treba sporiť 5 rokov a viac.

Je dobré mať jeden účet

Zbytočnou chybou podľa Búlika z OVB je takisto živenie viacerých bankových účtov. Väčšinou ide o pozostatok podmienky zriadiť si nový účet súbežne s úverom. Ideálne je poradiť sa a ponechať si účet s najvýhodnejším poplatkom.

Dnes nie je problém mať v banke plnohodnotný účet bezplatne, keďže podmienky pre získanie zľavy vyžadujú len aktívne používanie účtu a istý finančný obrat. Preto je dobré mať jeden účet, kde tieto podmienky viete bez problému splniť.

Ako doplnila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková, banku by sme si nemali vyberať len podľa ceny, ale mali by sme si vyberať aj podľa šírky ponuky produktov a služieb vrátane dostupnosti bankomatov, pobočiek, či online služieb. „Rovnako ako pri výbere auta vás nezaujíma iba spotreba paliva, ale aj výkon, bezpečnosť, spoľahlivosť, záruka a asistenčné služby či atribúty komfortu a ergonómie,“ hovorí Cesnaková.

Finančných zlozvykov je mnoho

Podľa Žáčkovej z Poštovej banky sa stále nájdu aj takí, čo majú svoj PIN kód ku karte uložený na papieri v peňaženke. Problémom pre banku je aj to, ak niektorí klienti nenahlásia zmenu osobných údajov, vzniká tak problém s komunikáciou. „Zlozvykom je aj to, že debetnú kartu klienti volajú kreditná,“ konštatuje Žáčková.

Podľa Cesnakovej sú aj takí klienti, čo po zaslaní výplaty na účet ju hneď vyberajú jedným či dvomi výbermi z bankomatu a neplatia bezhotovostne. Pri cestovaní do zahraničia zase niektorí podceňujú cestovné poistenie. Slováci si väčšinou pred cestou robia podľa Cesnakovej iba krátkodobé poistenie, aj keď často cestujú. Ročné cestovné poistenie by pre nich pritom bolo výhodnejšie.