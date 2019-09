ŠPECIÁL: Vo finančných produktoch by sme si mali raz za čas upratať

Každý z nás má doma zrejme niekoľko zmlúv, ktoré sa nám za posledné roky nazbierali. Či už je to plyn, elektrina, internet, ale aj vkladná knižka, životná poistka či hypotéka. Odborníci radia, že najmä vo finančných produktoch si treba raz za čas upratať.

A tým nemyslia len pozbierať zmluvy do jedného šanóna, ale poctivo ich preštudovať, v prípade potreby zaktualizovať a v niektorých prípadoch možno aj vymeniť za novší finančný produkt s výhodnejšími podmienkami. „Oplatí sa to aj kvôli finančnej úspore,“ hovorí Zoltán Čikes zo spoločnosti FinGo.sk.

Trh aj naša situácia sa mení

Situácia na finančnom trhu sa mení. Banky a poisťovne sa prispôsobujú potrebám klientov, upravujú svoje produkty alebo spájajú viaceré do jedného. Zároveň prinášajú úplne nové, ktoré predtým neexistovali a môžu vyhovovať našim aktuálnym požiadavkám viac ako tie staré.

Napríklad Slovenská sporiteľňa sa snaží svojim klientom poskytovať komplexné poradenstvo, pri ktorom sa pozerá nielen na ich aktuálne potreby, ale aj na to, čo by mohli potrebovať do budúcna. V súčasnosti je pre klientov podľa hovorkyne Slovenskej sporiteľne Marty Cesnakovej oveľa jednoduchšie udržiavať si prehľad o produktoch a službách vo svojej banke.

„Najmä pomocou nášho Georgea či mobilnej aplikácie, kde klient vidí všetko, čo v našej banke má. Veľmi dobrou pomôckou je náš Finančný manažér, ktorý vie klientovi ukázať, ako pracuje so svojimi financiami. Na komunikáciu s klientmi nám slúžia aj naše tablety v pobočkách, vďaka čomu poradca spolu s klientom spoločne modelujú čo najvýhodnejšie finančné riešenia,“ hovorí Cesnaková.

Časom sa mení aj naša situácia. Zo začiatku sme single, neskôr máme rodinu. Po rokoch sme mohli zmeniť zamestnanie a zarábame viac, prípadne v neskoršom veku trpíme nejakým ochorením. „To všetko sú dôvody, pri ktorých sa oplatí pozrieť na vaše poistky, prehodnotiť výhodnosť úverov či možnosti sporenia,“ radí Čikes.

Poistky treba kontrolovať pravidelne

Podľa Čikesa sa môže stať, že napríklad v životnom alebo aj neživotnom poistení klientovi poisťovňa nemusí vyplatiť poistné plnenie, lebo sa jeho situácia zmenila a v poistnej zmluve má neaktuálne údaje. Alebo klientovi vyplatí plnenie nižšie, ako očakával.

Slovensko, podobne ako iné krajiny, trpelo podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika v rannom štádiu vývoja finančného trhu nešvárom intenzívneho prepoisťovania s cieľom získať províziu takpovediac za každú cenu. Mnohí Slováci sú preto alergickí na tvrdenie, že poistné zmluvy by sa mali pravidelne kontrolovať a revidovať.

Ak však majú poistné zmluvy skutočne plniť stopercentne svoj účel, je nevyhnutné ich pravidelne preverovať, či nastavením ešte zodpovedajú životnej situácii človeka. Kontrola zmlúv môže podľa Búlika dopadnúť ponechaním celého portfólia zmlúv len s pridaním či odobraním pripoistení alebo úpravou poistnej sumy, ale aj výpoveďou historickej zmluvy, ak nová zmluva ponúka za rovnaké mesačné poistné lepšiu ochranu.

Pri nehnuteľnostiach hrozí podpoistenie

Pri poistení bytu alebo rodinného domu sa netreba spoliehať na to, že poistka bude aj po rokoch uzatvorená na dostatočnú výšku poistnej sumy. Čo bolo dostačujúce v čase kúpy nehnuteľnosti, nemusí platiť dnes. Hodnota nehnuteľnosti sa môže zvýšiť po rekonštrukcii alebo aj po zmene cien v stavebníctve.

Po istom čase je podľa hovorkyne Poštovej banky Lýdie Žáčkovej potrebné prehodnotiť výšku poistnej sumy, aby nedošlo k podpoisteniu. „V prípade rozsiahlej rekonštrukcie nehnuteľnosti odporúčame upraviť poistnú sumu okamžite. Pre prípad zmeny cien v stavebníctve, sa treba na poistnú sumu pozrieť aspoň raz za päť rokov,“ uviedla Žáčková.

Klienti občas chcú podľa Žáčkovej ušetriť na výške poistného a preto nastavia poistnú sumu nehnuteľnosti nižšie ako je jej skutočná hodnota. Rovnako, keď si berú úver v banke na nižšiu sumu akou je hodnota nehnuteľnosti, ktorú zakladajú, niekedy poisťujú nehnuteľnosť iba na sumu výšky úveru. Týmto krokom však dochádza k podpoisteniu nehnuteľnosti a v prípade poistnej udalosti poistné plnenie nepokryje skutočnú výšku škody.

Rovnaká politika platí aj pri poistení hnuteľných vecí domácnosti. Klient by si mal sledovať, či sa nezvýšila hodnota vecí a zariadenia domácnosti v prípade ich výmeny.

Hypotéky je možné aj refinancovať

Úrokové sadzby na hypotékach a pôžičkách sú dnes podľa Čikesa oveľa výhodnejšie ako v minulosti, a tak by klient ich refinancovaním alebo konsolidáciou, čiže spojením viacerých úverov do jedného, dokázal výrazne ušetriť. Úspora na mesačnej splátke môže byť desiatky, ale aj stovky eur.

Na refinancovanie úverov si Slováci za posledné roky so strmým poklesom úrokových sadzieb už zvykli. Možnosť revidovať zmluvu pri poklese úrokov Slováci podľa Búlika radi využívajú a možnosti sledujú. Pri revízii zmluvy v tomto prípade nie je otázkou ako často, ale kedy sa reálne oplatí. Pretože s prenesením úveru sú spojené fixné poplatky na katastri a takisto pokuta za predčasné splatenie úveru.

Najlepší postup je podľa Búlika nechať si urobiť úverovú ponuku s nižším úrokom a začať rokovať so svojou bankou o prehodnotení zmluvy a znížení úrokovej sadzby. Až keď je výsledok tejto snahy neuspokojivý a potenciálna úspora v celej splatnosti úveru dostatočná, stojí za to úver preniesť inam.

Pri hypotékach je dobré sledovať si po čase výhodnosť ponuky. Banky neustále prichádzajú s akciami výhodnými pre klienta, ktoré mu pri refinancovaní môžu priniesť úsporu peňazí. Je však potrebné sledovať si podľa Žáčkovej fixáciu, teda na aké obdobie máme fixne uzatvorenú pôvodnú zmluvu. Ak nám na zmluve uplynie táto viazanosť, je dobré navštíviť svoju banku a spýtať sa na výhodnejšie podmienky.

Ako často skontrolovať zmluvy?

V prípade zásadnejších zmien ako je svadba, narodenie dieťaťa alebo kúpa nehnuteľnosti, je ideálne prehodnotiť svoje finančné produkty a služby hneď. „Keby sa k situácia nijako zásadne nezmenila, odporúčame skontrolovať zmluvy aspoň raz za dva roky,“ hovorí Čikes.

Kedysi ľudia pracovali na jednej pozícii v jednej firme aj desať či dokonca 15 rokov. Dnes je bežné, že sa dva či tri roky ohrejú v jednej spoločnosti a potom odídu za lepšou ponukou. Zarábajú viac, kúpia si nové auto, presťahujú sa… Žijeme rýchlejšie a rýchlejšie sa menia aj naše potreby, vrátane tých finančných.

V ideálnom prípade by sa sprostredkovateľ mal podľa Búlika stretnúť s klientom a prejsť si s ním jeho životnú a finančnú situáciu aspoň raz ročne. Pri stretnutí je kľúčové prejsť si ako životnú situáciu a rodinný status, tak aj príjmovú a majetkovú situáciu.

Zmluva má chrániť klienta v čase

Čo sa v živote človeka mení najčastejšie je zamestnanie a s tým spojená finančná situácia, ako aj úverová situácia. Tie však majú zásadný vplyv na nastavenie poistného krytia pri poistení straty zamestnania či PN, ale tiež pri životnom poistení pre prípad smrti, všeobecnej invalidity a kritických chorôb. Životné poistenie je podľa Búlika v princípe najcitlivejšie na zmeny životnej situácie, keďže jeho účelom je udržať životný štandard pri výpadku príjmu.

Najzásadnejšou vecou pri úprave finančných produktov je zabezpečiť, aby zmluva v každom čase chránila klienta stopercentne. Čiže, aby nemal poistené riziká, ktoré aktuálne nepotrebuje a, naopak, aby mu nechýbala alebo nebola zbytočne nízka zásadná poistná ochrana.