Spoločnosť Arca Capital predložila veriteľskému výboru reštrukturalizačný plán, je výhodnejší ako konkurz

Spoločnosť Arca Capital Slovakia predložila 10. septembra veriteľskému výboru svoj reštrukturalizačný plán. Ten nezabezpečeným veriteľom zaistí uspokojenie pohľadávok vo výške 67 percent počas piatich rokov.

Pokiaľ by členovia veriteľského výboru reštrukturalizáciu nepodporili a rozhodli sa pre konkurz, veritelia by získali podľa vyjadrení firmy iba zhruba 22 percent svojich pohľadávok, a to v dlhšom časovom horizonte než pri reštrukturalizácii.

Reštrukturalizácia v prospech tisícok veriteľov

Ďalší krok je už na veriteľskom výbore. No člen predstavenstva Arca Capital Slovakia Henrich Kiš je presvedčený, že jeho členovia rozhodnú v prospech viac ako 6 500 veriteľov a reštrukturalizáciu podporia.

Päťčlenný veriteľský výbor tvorí Slovenská sporiteľňa, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., Privatbanka a Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár zastúpení firmou Advokátska kancelária Fardous Partners.

Aktíva sa po konsolidácii speňažia

O predloženom reštrukturalizačnom pláne sa má rozhodnúť do 15 dní.

Hlavnými piliermi plánu sú konsolidácia a ďalší rozvoj sektorov energetiky, automotive, a retailu a ich príprava na vstup strategických partnerov počas nasledujúcich piatich rokov. Aktíva sa po konsolidácii speňažia.