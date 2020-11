Štát vyčlenil na pomoc Slovensku v čase pandémie nového koronavírusu cez 4 mld. eur

Štát vyčlenil na pomoc Slovensku v čase pandémie nového koronavírusu 4,117 mld. eur, čo je 4,6 % hrubého domáceho produktu. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister financií Eduard Heger. Podľa neho tak mohutnú pomoc ekonomike Slovensko ešte nezažilo. Otázna však bude druhá vlna pandémie, avšak krajina má podľa neho dobrú východziu pozíciu.

Štatistický úrad SR v piatok zverejnil predbežné údaje k vývoju hrubého domáceho produktu (HDP) za tretí štvrťrok. V medziročnom porovnaní klesol o 2,4 % a po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne znížil o 2,2 %. Medzikvartálne HDP vzrástol o takmer 12 % a za predkrízovou úrovňou zaostal len o necelé 3 %. „Slovensko je na tom veľmi dobre po treťom kvartáli,“ skonštatoval Heger. Za ďalšie, miera nezamestnanosti sa podľa neho od augusta nezhoršuje a spotreba domácností mierne klesla.

Priemyslu sa darí

Druhá vlna pandémie je však podľa Hegera pomerne silná, ale vďaka tomu, že Slovensko sa podujalo na celoplošné testovanie, si myslí, že krajina sa tak dostala do lepšej východzej polohy. „Taktiež priemysel zatiaľ beží veľmi dobre, aj vyhliadky do najbližších kvartálov sú pozitívne,“ povedal Heger. Uvedomuje si však, že opatrenia, ktoré sú zavedené na zníženie mobility, postihujú najmä maloobchodné prevádzky. No práve aj celoplošné pretestovanie povedie podľa Hegera k tomu, aby mohli byť opäť otvorené.

Ako pokračoval štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek, patríme medzi málo európskych krajín, ktorým sa podarilo zvrátiť krivku nových prípadov smerom nadol. V rámci vyčlenenej sumy 4,117 mld. eur išlo 1,063 mld. eur na podporu udržania zamestnanosti, 85 mil. eur išlo na sociálnu pomoc, 442 mil. eur sú pandemické PN a OČR, 551 mil. eur sú daňovo-odvodové opatrenia, 889 mil. eur sú opatrenia v bankovej sfére a suma 1,087 mld. eur obsahuje rôzne iné opatrenia, ako napríklad preplácanie nájmu alebo ochranné osobné pomôcky.

Ekonomika zvoľní

Ako doplnil Branislav Žúdel z Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií, Slovensko sa v súčasnosti nenachádza v tak hlbokej kríze, ako to bolo v roku 2009 v rámci finančnej krízy. Reštart ekonomiky môže byť podľa neho veľmi rýchly aj po tvrdých lockdownoch. S príchodom zimy sa však situácia podľa neho zhoršuje. Dynamika ekonomiky zvoľní, otázne je podľa neho o koľko. Dôležitý bude vývoj pandémie.