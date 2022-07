Štátny podnik Technický skúšobný ústav Piešťany sa má transformovať na akciovú spoločnosť

Štátny podnik Technický skúšobný ústav (TSÚ) Piešťany by sa mal od začiatku budúceho roka transformovať na akciovú spoločnosť. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý predložil do pripomienkového konania Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR. Zakladateľom akciovej spoločnosti bude štát a v jeho mene bude konať úrad.

„Štátny podnik hospodári s kladným hospodárskym výsledkom bez príspevku zo štátneho rozpočtu, je ekonomicky nezávislý a spĺňa všetky kritériá na fungovanie obchodnej spoločnosť,“ uviedol úrad. Transformáciou na obchodnú spoločnosť získa TSÚ rovnaké podmienky podnikania ako jeho konkurenti, ako aj možnosť zriaďovať a prevádzkovať nové služby na podnikateľskom základe a využívať eurofondy.

„V aktuálnom trhovom nastavení štátny podnik pôsobí v silnom konkurenčnom prostredí súkromných spoločností, pričom štát negarantuje svojmu podniku žiadne zákazky. Na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti potrebuje zmenu právnej formy,“ dodáva TSÚ.

Zákon má upraviť podmienky zrušenia štátneho podniku bez likvidácie a založenie novej akciovej spoločnosti, pričom základné imanie akciovej spoločnosti bude tvorené majetkom pri zrušení TSÚ. Zákon upraví aj výšku rezervného fondu spoločnosti a zodpovednosť za zakladateľskú listinu a stanovy.

Technický skúšobný ústav Piešťany patrí medzi najstaršie a najväčšie skúšobne na Slovensku. Názov štátny podnik nesie od júna 1998.