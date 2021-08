Stavebné sporenie je stále atraktívne, ale ľudia oň javia menší záujem

Hoci v budúcom roku bude potrebné opäť na získanie plnej štátnej prémie vložiť na účet stavebného sporenia relatívne vysokú sumu, stavebné sporiteľne stále vnímajú svoje produkty ako atraktívne.

Maximálna výška štátnej prémie bude 70 eur a na jej získanie budú musieť sporitelia v roku 2022 vložiť 2 800 eur. Ak by si sporiteľ chcel odkladať mesačne na to, aby získal plnú štátnu prémiu, musel by stavebnej sporiteľni posielať každý mesiac niečo vyše 233 eur.

Záujem verejnosti klesol

„Zásah do systému stavebného sporenia v roku 2019 bol naozaj radikálny a tak ako sme predpokladali, podpísal sa výrazne pod nižší záujem nových klientov o tento produkt. Stavebné sporenie však zostáva aj po tomto zásahu stále atraktívnym produktom so zaujímavou úrokovou sadzbou v čase štandardne nízkych úrokov na klasických sporiacich a terminovaných produktoch,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Štátna prémia sadzbu u ľudí, ktorí majú na ňu zo zákona nárok, ešte zvyšuje. Navyše, ide o konzervatívny sporiaci produkt, v rámci ktorého sú peniaze sporiteľov chránené Fondom ochrany vkladov.

„Netreba zabúdať ani na fakt, že sporenie je stále viac a viac nevyhnutnosťou aj z dôvodu zvyšujúceho sa záujmu Slovákov zlepšovať svoje bývanie a čoraz menej dostupnej hypotéky z pohľadu nutnosti mať našetrené aj vlastné finančné prostriedky. Medzi najčastejšie účely sporenia patrí práve bývanie a najbežnejším investovaním je investovanie do bývania,“ skonštatovala Jamborová.

Dokážu sa prispôsobiť meniacim sa potrebám

Obdobný názor zastáva aj najväčšia stavebná sporiteľňa, a to Prvá stavebná sporiteľňa (PSS). „Štátna prémia ľudom pomáha lepšie zhodnocovať ich úspory vo fáze sporenia. Jej výška zohľadňuje trhové špecifiká a medzi konzervatívnymi produktami predstavuje stavebné sporenie veľmi dobrý spôsob zhodnocovania úspor na bývanie,“ uviedol pre agentúru SITA vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Jozef Plško.

Stavebné sporenie sa dokáže podľa neho flexibilne prispôsobovať meniacim sa potrebám ľudí tak, aby čo najlepšie plnil ich požiadavky. Na druhej strane, Wüstenrot stavebná sporiteľňa sa rozhodla skončiť s predajom nových zmlúv o stavebnom sporení a poskytovaním medziúverov. Zdôvodnila to tým, že koncept stavebnej sporiteľne je pre ďalšiu expanziu skupiny výrazne limitujúci.

Stavebné sporiteľne totiž financujú svoje portfólio úverov prevažne prostredníctvom zmlúv stavebného sporenia. Napriek tomu, že tento model pôsobí vo finančnom ekosystéme ako stabilizačný faktor a klientovi poskytuje istotu aj v čase otrasov na finančnom trhu, stavebné sporiteľne ťahajú oproti konkurencii podľa vyjadrení spoločnosti za kratší koniec. Zvyšné dve stavebné sporiteľne zrejme kroky Wüstenrotu nasledovať nebudú.