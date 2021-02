Súčasná pandémia poznačila aj splátkové spoločnosti

Súčasná pandémia poznačila aj splátkové a úverové spoločnosti, ktoré zaznamenali pokles v čerpaní úverových limitov. Podľa predsedu predstavenstva Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov SR Pavla Antáleka sa dá predpokladať, že to súvisí so situáciou okolo pandémie koronavírusu.

Spoločnosti podľa neho trápi aj legislatíva, ktorá by sa mala zmeniť. No nateraz to nevidí reálne.

Firmy prehodnocovali

Pokles je podľa asociácie súhrou viacerých okolností, nakoľko aj ich členovia museli prehodnotiť jednotlivé rizikové parametre pre schvaľovací proces.

„Sprísnilo sa posudzovanie aj vzhľadom na prípadné budúce dopady na potenciálnych žiadateľov a zároveň na strane žiadateľov sa znížili požiadavky a zároveň klesli žiadané úverové limity. Klienti teda nakupovali menej a v menších sumách ako v minulosti,“ povedal Antálek.

Situácia by sa však v nasledujúcom roku mohla podľa neho stabilizovať. „Je však predčasné o tom hovoriť detailne, nakoľko koronakríza ešte stále nie je zažehnaná,“ doplnil Antálek.

Neistota a obmedzenia

Po niekoľkých rokoch kontinuálneho rastu priemernej sumy za jeden nákup tovaru na splátky zaznamenala vlani pokles napríklad spoločnosť Home Credit. Kým v roku 2019 to bola suma 650 eur, vlani už len 610.

„Vyzerá to tak, že mnohí Slováci sa jednoducho v nakupovaní museli uskromniť, nakoľko koronakríza so sebou priniesla neistotu, znížené príjmy či dokonca ich úplný výpadok. Výrazne k tomu prispeli aj zatvorené kamenné prevádzky obchodov, obmedzenia vo voľnom pohybe ľudí a samozrejme aj ich obavy pred nakazením sa,“ hodnotí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Nákupné správanie sa zmenilo

Vlaňajšok bol špecifický aj v tom, že sezónnosť nákupného správania sa Slovákov bola úplne iná ako po minulé roky. Kým za normálnych okolností sú najsilnejším obdobím v kupovaní spotrebného tovaru predvianočné mesiace, vlani to neplatilo.

„Najsilnejšie mesiace v predajoch boli netradične január a február 2020, počas ktorých sa ešte u nás neobjavil koronavírus a s ním spojené obmedzenia. Dokonca sa im nevyrovnali ani tradične najsilnejšie nákupné mesiace pred Vianocami, ktoré už boli poznačené koronakrízou,“ uviedol analytik firmy Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Viaceré spoločnosti už odišli

Čo sa týka existencie splátkových a úverových spoločností, je podľa Antáleka veľmi ťažké garantovať ich budúcnosť, pretože členov asociácie významne ovplyvnili legislatívne zmeny v rokoch 2015 až 2019. „Mnoho našich členov podnikanie na Slovenskom trhu opustilo a orientujú sa v iných krajinách EÚ, kde legislatívne podmienky sú o niečo zmierlivejšie,“ povedal Antálek.

Pre zachovanie rôznorodosti príležitostí na trhu by preto bolo podľa neho ideálne, keby sa legislatíva aspoň mierne upravila a bolo tak na našom trhu reálne možné ponúknuť úverové produkty aj rizikovejšej skupine obyvateľstva.

„Samozrejme za zachovania pravidiel ich posudzovania možností budúceho splácania. Naši členovia si však uvedomujú, že toto je komplikované obdobie a situácia okolo zadlžovania sa slovenských domácností nie je práve priaznivá pre otváranie tejto témy,“ dodal Antálek.