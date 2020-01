Súčasťou bázy akciového indexu bratislavskej burzy budú po novom aj akcie Tatra banky

Súčasťou slovenského akciového indexu SAX budú po odchode rafinérskej spoločnosti Slovnaft z bratislavskej burzy po novom aj akcie Tatra banky. Rozhodla o tom komisia Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB), ktorá okrem zaradenia Tatra banky do bázy indexu odsúhlasila aj rozšírenie pravidiel pre zaradenie titulov do bázy indexu SAX o akcie umiestnené na regulovanom trhu. Nová báza indexu vstúpi do platnosti 3. februára tohto roka.

Komisia burzy zároveň upravila počet cenných papierov v emisiách v rámci bázy indexu SAX. Spomínaná Tatra banka bude mať v novo zostavenom indexe zaradených 1 849 akcií.

Počet cenných papierov farmaceutickej spoločnosti Biotika v rámci indexu sa zvýši z 514 332 kusov na 700 000 kusov, počet akcií VÚB banky stúpne zo 103 534 kusov na 233 834 kusov, počet akcií firmy Tatry mountain resorts vzrastie z 471 725 kusov na 1 072 317 kusov a počet akcií spoločnosti Best Hotel Properties z 5 244 836 kusov na 11 922 468 kusov.

Súčasťou indexu SAX zostávajú aj akcie OTP Banky Slovensko a strojárskej firmy SES Tlmače. Ich zastúpenie v rámci bázy indexu sa však nemení. V prípade OTP Banky Slovensko tak bude naďalej v báze SAX-u zaradených 11 503 166 kusov akcií a v prípade SES Tlmače zostáva v báze 1 565 345 kusov akcií.