Sulík chce jasne nastavené pravidlá, pre daňový apetít Matoviča je potrebné schváliť ďalšiu brzdu

Daňovú brzdu treba schváliť do ústavného zákona aj pre daňový apetít ministra financií Igora Matoviča. V diskusnej relácii Braňa Závodského v rádiu Expres to povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Ten zopakoval, že SaS bude s novelou ústavného zákona o dlhovej brzde súhlasiť len vtedy, ak bude do ústavného zákona zapísaná aj daňová brzda.

„Keď vidím ten daňový apetít Igora Matoviča, či to je 25-percentná DPH, či to je to osekanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, vyššia daň z dividend a tak ďalej, tak si myslím, že je veľmi veľmi nevyhnutné pre ďalšie rozumné fungovanie, aby sme občanom povedali, že potiaľto vás skásne štát a potom ani cent navyše,“ konštatoval Sulík.