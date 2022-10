Sulík chce vedieť, ako Matovič minie peniaze. Podľa Šipoša je smiešne a detinské trvať na detailoch

Parlament nebol v utorok v rámci hlasovania k novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok opäť uznášaniaschopný. Na základe toho predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) oznámil, že hlasovanie o tomto bode programu presúva na utorok 18. októbra o 11:00.

Vyššie výdavky na tento rok sa koalícia snaží presadiť už zopár týždňov. Pôvodne vláda návrh schválila 26. septembra a odvtedy si so sebou nesie nevôľu strany Sloboda a Solidarita (SaS), ako aj ostatnej opozície. Nie raz sa opoziční poslanci vyjadrili, že novelu zákona o štátnom rozpočte vnímajú ako bianco šek pre Igora Matoviča (OĽaNO).

Čo prekáža sulíkovcom?

Ako v parlamente povedal predseda SaS Richard Sulík, stále im prekáža to, že vláda neprišla s novým návrhom so zapracovanými sumami, ale opakovane schválila ten istý návrh, kde nie je jasné, na čo chce vyššie výdavky použiť.

Požadujú, aby koalícia aktuálny návrh stiahla a predložila nový, kde bude napísané, ako peniaze chcú minúť.

Pozmeňujúci návrh v druhom čítaní by to podľa Sulíka nevyriešil a čakajú teda, kým príde do parlamentu riadny, detailný návrh novely zákona. „Potom sme pripravení schôdzu aj otvoriť a aj hlasovať za ten návrh,“ dodal Sulík.

Informačná tabuľa s výsedkom po hlasovaní k otvoreniu 72. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 11. október 2022. Foto: SITA/Diana Černáková.

OĽaNO chce s poslancami rokovať

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš vyjadril ľútosť nad neschválením návrhu. Budú sa snažiť rokovať ďalej s poslancami, aby sa neblokovala pomoc ľuďom.

Na otázku, či teda predložia nový návrh, ako to požaduje strana SaS, odpovedal, že sa o tom musia ešte poradiť a pripustil túto možnosť. „Ak potrebujú nový návrh, tak nech sa páči,“ povedal Šipoš. No zároveň dodal, že je to podľa neho smiešne a detinské trvať na takýchto detailoch.

Nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) vyjadril opäť rozhorčenie nad danou situáciou. „Už to nie je ani vtipné,“ zdôraznil Šeliga. Podľa neho strana SaS ubližuje touto obštrukciou ľuďom. Ale teda ak strana SaS potrebuje nový návrh, podľa Šeligu ho dostanú.