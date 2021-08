Suma jednorazového príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti sa zvýši

Od začiatku augusta tohto roka sa zvyšuje suma jednorazového príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Kým do konca júla výška tohto príspevku dosahovala 5,53-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo bolo 542,40 eura, od začiatku tohto mesiaca stúpa na úroveň príspevku pri narodení prvého až tretieho dieťaťa, teda na 829,60 eura.

Vyplýva to z novely zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorá nadobúda účinnosť od 1. augusta tohto roka. Novela zákona tak zrovnoprávňuje výšku príspevkov, keďže pri oboch príspevkoch je ich účelom podporiť zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa, ktoré príde do rodiny.

Novelou zákona sa tiež upravuje jedna z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Do konca júla platilo, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov.

V praxi je to podľa poslancov Národnej rady SR vzhľadom na čas trvania súdnych konaní nesplniteľná podmienka. „Ak táto podmienka nie je splnená, oprávnená osoba nárok na príspevok nemá,“ upozornili. Od augusta preto bude stačiť, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti.