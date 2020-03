Svetová zdravotnícka organizácia odporúča obmedziť manipuláciu s bankovkami

Panika okolo nového koronavírusu sa preniesla už aj do sveta peňazí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča ľuďom, aby obmedzili manipuláciu s bankovkami a namiesto toho prešli na bezkontaktné platby. Toto odporúčanie prišlo po tom, ako Čína a Kórea začali dezinfikovať používané bankovky. Dôvodom je, že hotovosť prenáša vírusy a baktérie. Jedna štúdia o používaní bankoviek v New Yorku z roku 2017 napríklad zistila, že na peniazoch sa nachádza takmer 400 rôznych baktérií a vírusov.

Bankovky prechádzajú rukami obrovského množstva ľudí. „Ľuďom radíme, aby pri platení využívali namiesto hotovosti bezkontaktné platby, či už kartou, mobilom alebo hodinkami. Karta pri bezkontaktnom platení neopúšťa ruky majiteľa, preto nedochádza k prenosu vírusov či baktérií. Rovnako to funguje aj pri platení mobilom či hodinkami,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Zároveň však dodala, že ľudia sa nemusia hotovosti obávať. Pri pravidelnom umývaní rúk sa riziko eliminuje.

Ľudia bezkontaktné platby vítajú

Rast záujmu o bezhotovostné platby potvrdili už v minulosti rôzne prieskumy. Pokiaľ by to bolo možné, každý druhý zákazník by najradšej platil výhradne bezhotovostne, ukázal prieskum spoločnosti GfK pre spoločnosť Mastercard. Tí, ktorí dávajú prednosť bezhotovostným platbám, oceňujú, že nemusia nosiť peniaze a myslieť na to, či majú dostatok prostriedkov pre momentálnu potrebu. Skalní zástancovia hotovostných platieb zase argumentujú tým, že majú lepšiu kontrolu nad svojimi financiami.

Objem hotovostných platieb však na Slovensku stále dominuje. Ich podiel je približne na úrovni 60 %. No v porovnaní s priemerom Európskej únie je Slovensko na tom lepšie, keďže európsky priemer objemu hotovostných platieb predstavuje 80 %. Ako pred niekoľkými mesiacmi informovalo Ministerstvo financií SR, príkladom by nám mohli byť severské krajiny. Napríklad vo Švédsku je totiž len 20 % platieb uskutočňovaných hotovostne.

Chce to čas

Avšak každá nová technológia potrebuje podľa Združenia pre bankové karty istý čas na zabehnutie. Bezkontaktnej technológii trvalo zhruba deväť rokov, kým bolo cez 50 % platieb bezkontaktných. Do štyroch až piatich rokov by podľa združenia aj mobilné platby mohli zdolať túto hranicu. Na Slovensku je však stále problém so zavádzaním platobných terminálov. Nie je samozrejmosťou, že ak sa niekto rozhodne platiť kartou, že mu to bude aj umožnené.