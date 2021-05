Svetové ekonomické fórum tento rok nebude, organizátori majú obavy z pandémie

Organizátori Svetového ekonomického fóra sa rozhodli zrušiť tradičné každoročné stretnutie, ktoré sa zvyčajne koná vo švajčiarskom Davose. Dôvodom sú obavy spojené s pandémiou ochorenia COVID-19.

Po viacerých pokusoch nájsť vhodný termín a miesto, pričom najnovšou verziou bol august v Singapure, napokon organizátori v pondelok oznámili, že podujatie nebude.

„Bohužiaľ, tragické okolnosti, ktoré sa odohrávajú naprieč planétou, neistý výhľad pre cestovanie, rôzne tempá vakcinácie a neistota okolo nových variantov spoločne znemožňujú uskutočnenie globálneho stretnutia s obchodnými, vládnymi a občianskymi lídrami z celého sveta v rozsahu, ako sme to plánovali,“ oznámili. Zakladateľ fóra Klaus Schwab to označil za „zložité rozhodnutie„, no dodal, že v konečnom dôsledku je najvyššou prioritou zdravie a bezpečnosť všetkých zúčastnených.

Najbližšie zasadnutie Svetového ekonomického fóra by sa malo uskutočniť v prvej polovici budúceho roka, pričom o presnom termíne a mieste ešte budú rozhodovať.