Takmer 70 % slovenských domácností hospodári s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb i závažnejších výdavkov. Do tejto skupiny patrí aj 46 % domácností, ktoré majú dosť peňazí na pokrytie základných potrieb a sporia si na závažnejšie výdavky. Ďalej je to pätina Slovákov, ktorá hospodári s vyrovnaným rozpočtom. Títo uvádzajú, že majú dosť peňazí na všetko, čo potrebujú. Tri percentá Slovákov žijú v hojnosti, s dostatkom peňazí na väčšie výdavky i sporenie. Vyplýva to z vlaňajšieho prieskumu, ktorý si nechala spracovať spoločnosť Kruk.

Finančná situácia sa zlepšuje

Podobný prieskum firma robila aj v roku 2018. V porovnaní s ním sa finančná situácia Slovákov zlepšila. Vtedy 58 % respondentov uviedlo, že pre to, aby mali dostatok peňazí na bežné i mimoriadne výdavky, musia žiť veľmi striedmo. O trochu nižší 2 % bol aj podiel domácností, ktoré označili svoju finančnú situáciu ako blahobyt. „Zlepšenie finančnej situácie slovenských domácností v období rokov 2018 až 2020 zodpovedá situácii ekonomického rastu a veľmi nízkej nezamestnanosti,“ uvádza generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová.

Zatiaľ čo v roku 2018 uviedlo 5 % Slovákov, že im peniaze nestačia ani na najlacnejšie jedlo a oblečenie, v prieskume z roku 2020 svoju situáciu takto opísali len 4 % respondentov. V aktuálnom prieskume takmer každá desiata slovenská domácnosť uvádza, že so svojím príjmom vystačí len na obstaranie najlacnejšieho jedla, ale už nie na najlacnejšie oblečenie. V roku 2018 sa takto vyjadrilo 6 % opýtaných. Zmenila sa aj situácia domácností, ktorým príjem vystačí len na najlacnejšie jedlo a oblečenie. V roku 2018 ich bolo 13 % a o dva roky neskôr 20 %.