Tatra Asset Management v prvom polroku s nepatrným rastom zisku

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management dosiahla v prvom polroku čistý zisk necelých 5 mil. eur. Je to mierne vyššia úroveň ako rok predtým, keďže v prvých šiestich mesiacoch vlaňajška to bol zisk 4,83 mil. eur. V medziročnom porovnaní sa spoločnosti podarilo mierne zvýšiť aj výnos z poplatkov a provízií a zároveň znížiť náklady. Čistá hodnota majetku bola ku koncu júna podľa zverejnených informácií vo výške 41,24 mil. eur, pričom koncom vlaňajška to bola suma 36,3 mil. eur.

Vplyv pandémie

V marci tohto roka pre situáciu okolo nového koronavírusu prišli na trh výpredaje a výrazný pokles cien väčšiny tried aktív. Väčšina fondov spoločnosti Tatra Asset Management zaznamenala pokles výnosov a čistého majetku fondov v porovnaní s koncom vlaňajška. Táto situácia sa v nasledujúcich mesiacoch pod vplyvom mimoriadnych stimulačných opatrení zo strany centrálnych bánk a aj jednotlivých štátov výrazne upokojila, na čo reagovali finančné trhy pozitívne.

Spoločnosť neočakáva významný bezprostredný nepriaznivý vplyv prepuknutia choroby COVID-19 na jej prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky. Manažment však pripúšťa možnosť, že predĺžené blokovacie obdobia, stupňovanie závažnosti opatrení alebo následný nepriaznivý vplyv opatrení na ekonomické prostredie môžu mať na ňu nepriaznivý vplyv, ako aj na jej finančnú situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom horizonte.

O spoločnosti

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management vznikla v marci 1998. Je dcérskou spoločnosťou Tatra banky a zároveň súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen Bank International. Ponúka fondy od depozitných, cez dlhopisové, zaistené, zmiešané, realitné až po akciové.