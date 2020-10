Tovary a služby budú podľa analytikov medziročne zrejme drahšie aj v nasledujúcich mesiacoch

Ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov. Avšak tempo zdražovania by sa mohlo podľa analytikov ešte spomaliť alebo sa držať okolo aktuálnych úrovní. Celkový rast cien tovarov a služieb zotrval v septembri rovnako ako v auguste na úrovni 1,4 %. Ide o najnižšiu úroveň od júla 2017.

UniCredit Bank očakáva, že medziročná inflácia by mohla v nasledujúcich mesiacoch ostať na úrovni okolo 1,5 %, resp. len jemne pod touto hladinou. Od dna by sa mohli podľa analytika Ľubomíra Koršňáka začať odrážať ceny potravín. Nástup druhej vlny pandémie však opäť začína tlačiť nadol ceny ropy na svetových trhoch. Rovnako by sa slabší ekonomický rast a očakávané zvoľnenie silného rastu miezd v komerčnej časti ekonomiky mohli podľa analytika postupne čoraz viac premietať do dopytovej inflácie.

Vplyv pandémie

V úvode budúceho roka by spomaľovanie inflácie mohli ešte výraznejšie podporiť nižšie regulované ceny v oblasti bývania. „Od neskorej jari by sa medziročná inflácia mohla postupne začať zotavovať, aj v dôsledku priaznivejšieho bázického efektu. Návrat k úrovni 2 % bude však pravdepodobne len veľmi pomalý a k tejto úrovni by sa inflácia na Slovensku podľa našich odhadov mohla priblížiť až v samom závere budúceho roka,“ dodal Koršňák. Kľúčovú rolu však bude podľa neho zohrávať aj ďalší priebeh pandémie.

Slovensko sa tento rok kvôli pandémii COVID-19 nachádza podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej v recesii. Pôvodné odhady hovorili o tohtoročnom poklese hrubého domáceho produktu o desať percent, aktuálne odhady sú o niečo optimistickejšie. S recesiou však ide ruka v ruke aj nárast nezamestnanosti, pokles príjmov a teda aj určité limity domácností pri míňaní. „Napriek hrozivým očakávaniam sa tento faktor na spotrebe premieta ale menej. Ukazuje sa, že ak aj ľudia počas uplynulých mesiacov míňali menej, tak ani nie až tak z dôvodu poklesu príjmov, ako kvôli tomu, že nemali kde,“ povedala Sadovská.

Aktuálne obmedzenia týkajúce sa nakupovania hovoria o jednom zákazníkovi na 15 metrov štvorcových predajne a o vyhradených hodinách určených pre seniorov. „Pochopiteľne tieto opatrenia sa môžu opäť podpísať na znížení počtu realizovaných nákupov. Na druhej strane spotrebitelia realizujú väčšie nákupy, respektíve ich nákupné košíky či vozíky sú plnšie,“ skonštatovala Sadovská.