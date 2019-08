Trh USA v piatok uzavrel zmiešane, ale za celý august všetky hlavné indexy klesli

Hlavné americké akciové indexy uzavreli piatkové obchodovanie s malými zmenami. Rozsiahle nákupy počas neskorého popoludnia pomohli indexu S&P 500 dosiahnuť rast tretí deň v rade. Darilo sa akciám finančných a priemyselných firiem a spoločností podnikajúcich v zdravotníctve. Tieto sektory vykompenzovali straty firiem vyrábajúcich spotrebné tovary a spoločností poskytujúcich telekomunikačné služby.

Index S&P 500 si prilepšil o 0,1 percenta na 2 926,46 bodu, priemyselný Dow Jones stúpol o 0,2 percenta na 26 403,28 bodu, ale technologický Nasdaq úvodné zisky stratil a uzavrel nižšie o 0,1 percenta na úrovni 7 962,88 bodu. Index menších spoločností Russell 2000 oslabil tiež o 0,1 percenta na 1 494,84 bodu. Za celý mesiac všetky hlavné indexy evidovali straty. Dow Jones v priebehu augusta klesol o 1,7 percenta, S&P 500 si pohoršil o 1,8 percenta, Nasdaq si odpísal 2,6 percenta a najviac oslabil index Russell, a to o 5,1 percenta.

Obchodovanie počas augusta bolo volatilné, keďže investori sa obávali, že stupňujúca sa obchodná vojna medzi USA a Čínou a spomaľujúca globálna ekonomika by mohli USA dostať do recesie. Minulý týždeň sa obchodný konflikt opäť vystupňoval a obe strany pohrozili novými clami, čo vyvolalo prudký výpredaj akcií na globálnych trhoch. Investorov však povzbudilo štvrtkové vyjadrenie čínskej vlády, že jej clá na americké produkty sú primerané. Naznačilo to totiž, že Peking možno urobí prestávku v cykle vzájomného zvyšovania ciel.