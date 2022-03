Trinásty dôchodok nevyplatia v plnej výške koncom roka, minister Matovič oznámil zmenu (video)

aktualizované 8. marca 10:53

Sociálna poisťovňa by mohla už v máji alebo júni tohto roka vyplatiť dôchodcom trináste dôchodky v plnej sume.

Na utorkovej tlačovej besede to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Takýto návrh podľa neho súvisí s tým, že rast cien na Slovensku by sa vzhľadom na vojnu na Ukrajine nemal v ďalšom období výrazne znížiť.

Rozpočtovo zodpovedný krok

Ministerstvo financií podľa neho na tento účel zabezpečilo dostatok finančných prostriedkov. Ak penzisti dostanú trinásty dôchodok ešte v prvej polovici tohto roka, v novembri tohto roka im Sociálna poisťovňa túto dávku už nevyplatí.

„Je to rozpočtovo zodpovedný krok, ktorým pomôžeme dôchodcom vtedy, keď to potrebujú,“ povedal Matovič. Šéf rezortu financií upozornil na to, že dôchodky sa na Slovensku zvyšujú podľa toho, aká bola v prvom polroku predošlého roka tzv. dôchodcovská inflácia.

Keďže v prvom polroku minulého roka dôchodcovská inflácia dosiahla 1,3 percenta, penzie od začiatku tohto roka stúpli o 1,3 percenta.

Dôchodcovská inflácia 8,3 percenta

Za prvý polrok tohto roka by mohla dôchodcovská inflácia dosiahnuť 8,3 percenta, a preto by dôchodky mohli od začiatku budúceho roka vzrásť o 8,3 percenta. Priemerný 500-eurový dôchodok by tak mohol podľa Matoviča od začiatku budúceho roka stúpnuť o viac ako 40 eur, čo by v ročnom vyjadrení predstavovalo približne 500 eur.

Poslanci NR SR za hnutie Sme rodina Jozef Lukáč a Miloš Svrček predložili do parlamentu návrh novely zákona o trinástom dôchodku, podľa ktorého by polovicu trinásteho dôchodku mala Sociálna poisťovňa vyplatiť penzistom už v júli tohto roka.

Zvyšnú polovicu trinástej penzie by mali dôchodcovia podľa tohto návrhu dostať v štandardnom termíne, teda v novembri tohto roka.