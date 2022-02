Trinásty dôchodok sa možno rozdelí na polovicu, prvú by mohli vyplatiť už v júli

Polovicu trinásteho dôchodku by mala Sociálna poisťovňa vyplatiť penzistom už v júli tohto roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o trinástom dôchodku, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za hnutie Sme rodina Jozef Lukáč a Miloš Svrček. Zvyšnú polovicu trinástej penzie by mali dôchodcovia dostať v štandardnom termíne, teda v novembri tohto roka.

Inflácia vzrástla viac ako penzie

Trinásty dôchodok, na ktorý dôchodcovi vznikne nárok v júli tohto roka, bude podľa návrhu predstavovať polovicu sumy trinásteho dôchodku určeného podľa vzorca v zákone.