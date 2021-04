Trvalý príkaz len na úhradu účtov? Chyba, pravidelnými mesačnými platbami sa dá aj efektívne šetriť

Hry, mobilné aplikácie či streamovacie služby. To všetko si vie dnes spotrebiteľ zabezpečiť prostredníctvom pravidelných mesačných automatických platieb. Na rozdiel od polročného alebo ročného predplatného tak naraz nemusí platiť veľkú sumu, ktorá by zaťažila jeho rozpočet.

Automatické zrážky z účtu však podľa odborníkov môžu efektívne pomôcť aj pri šetrení. Podľa prieskumov s ním však Slováci majú stále problém.

Psychologický efekt

Dokazujú to aj prieskumy z prvej vlny pandémie. Podľa Marty Cesnakovej, hovorkyne zo Slovenskej sporiteľne, každá piata rodina nemá finančnú rezervu ani na jeden mesiac. Dôvodom pritom nie je neochota sporiť.

Ako uviedla aj Cesnaková, „viac ako tri štvrtiny domácností si uvedomujú dôležitosť sporenia a chcú si sporiť aspoň toľko čo doteraz.“ Problémom je skôr, že nevedia ako na to.

Wendy De La Rosa, odborníčka na behaviorálne vedy, uvádza, že ľudia nevedia, ako prakticky aplikovať jednoduché finančné rady do svojho života.

„Každý je unavený zo starého porekadla – najprv zaplať sebe, ale tejto vete chýba mnoho užitočných detailov, o tom, ako to reálne urobiť,“ povedala počas svojej TED prednášky.

Zlé finančné zvyky

Aj tu totiž platí to, čo pri väčšine zvykov, teda, že ľudia môžu na šetrenie zabudnúť, môžu byť leniví alebo sa skrátka rozhodnúť, že sa nič nestane, ak jeden mesiac platbu nepošlú.

Potvrdzuje to aj Roman Burič, konzultant spoločnosti MINDWORX, ktorý sa správaniu spotrebiteľov venuje profesionálne. „Zákazníci veľmi neradi vynakladajú energiu, ak to nie je úplne nevyhnutné. A niekedy ani vtedy,“ uviedol pre Webnoviny.sk.

Výsledkom je tak úplné zanedbanie sporenia. Podľa Lindy Valko Gálikovej z 365.bank je to veľká chyba, ktorú podľa nej spôsobujú práve spomínané zlé návyky klientov. „Spoliehajú sa na to, že im na konci mesiaca niečo ostane, a túto sumu si odložia. Mali by to robiť naopak. Najskôr sporiť a až potom míňať,“ myslí si.